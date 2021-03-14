Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 марта 2021 года: новых заражений за сутки 135 Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу на 14 часов 14 марта 2021 года. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 64 614 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 135 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели: в Красноярске – 35, Норильске, Ирбейском и Новоселовском районах – по 10.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 12 133 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 987 человек, снято с наблюдения – 823. Проведено тестов на коронавирус всего 2 459 640, из них за последние сутки 5 415. Обще число выздоровевших с начала пандемии – 59 807, летальных исходов 2972.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Зеленогорске: всего заболевших 3 998 человека, в том числе за минувшие сутки 0. Выздоровели 3 862, в том числе за сутки 5. Количество летальных исходов – 50. На самоизоляции 87 человек. Обновленных данных по Железногорску на этот час нет.