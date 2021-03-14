Автоинспекторы из Хакассии помогли детям из Тывы, оказавшимся в критической ситуации из-за непогоды ФОТО: кадр видео

Автоинспекторы из Хакасии помогли детям из Тывы, оказавшимся в критической ситуации из-за непогоды. Ребята направлялись в санаторий «Шира». По предварительным данным на двух автобусах перевозили 83 несовершеннолетних. Однако в пути их застала непогода, да такая сильная, что сотрудникам ГИБДД соседнего региона пришлось экстренно реагировать на происходящее.

- Группа выехала из Кызыла в сопровождении автопатруля УГИБДД МВД по Республике Тыва, однако в районе Ермаковска группу застала непогода – сильный снег с ветром, сильно ухудшившие видимость на дороге, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хакасии.

В УГИБДД соседней Хакасии оперативно решили выделить три дополнительных экипажа ДПС, которые должны были обеспечивать безопасность группы детей из Тувы. Возглавлял сопровождение врио начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Хакасия полковник полиции Александр Тихомиров. Автоинспекторы из Хакасии достойно справились с возложенной на них миссией - сопроводили автобусы с детьми на протяжении всего участка дороги, на котором разыгралась непогода. Две машины следовали впереди, две - сзади.

Достойный поступок правоохранителей уже отметили в министерстве здравоохранения республики Тыва. В ведомстве выразили благодарность руководителю хакасской Госавтоинспекции Александру Тихомирову за оперативно принятое решение по оказанию помощи по обеспечению безопасности детей, оказавшихся в критической ситуации из-за непогоды.

Поддержали правоохранителей добрым словом и комментаторы в соцсети. Под постом о поездке пользователи хвалили автоинспекторов или просто ставили «аплодирующие» смайлики.