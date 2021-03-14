Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 14 марта 2021 года: за сутки 137 новых заболевших Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки, 13 марта, в Красноярском крае общее число заражений коронавирусом 64 479. В том числе за последние сутки зарегистрировано 137 случаев заболевания. Темп прироста составляют – 0,2 %.

Распределение новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Больше всего заболевших в Красноярске - 31, в Норильске 18, по 10 случаев заражения в Канске и Иланском районе.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 969 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 082 человека, а снято с наблюдения – 853. Проведено тестов на коронавирус всего 2 454 225, из них за последние сутки 5 691. По количеству выздоровевших – всего 59 676. И потеряли в борьбе с коронавирусом 2 960 человека.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске – 13 новых случаев заболевания, а всего – 6 074. Выздоровели за сутки 10, всего – 5 870. В процессе лечения 109 железногорцев. Скончались 95 пациентов.

В Зеленогорске: всего заболевших 3 998 человека, в том числе за минувшие сутки 5. Выздоровели 3 857, в том числе за сутки 3. Количество летальных исходов – 50. На самоизоляции 78 человек.