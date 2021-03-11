Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 марта 2021 года: ситуация с ростом заболевания стабилизируется Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае на утро 11 марта 2021 года общее число заражений коронавирусом 64 065. В том числе за последние сутки 140 новых случаев. Темп прироста составил 0,2%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки в крае в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Больше всего заражений в Красноярске – 57, в Норильске - 18.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 11 345 человек, в том числе за последние сутки взяли под наблюдение 732 человека, сняли с наблюдения 876. Общее число тестов на коронавирус 2 437 616, из них за последние сутки 614.

Общее число вылечившихся 59 629 пациентов, скончавшихся - 2924.

Информация по закрытым городам. В Железногорске нет новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки нет жителей, которые смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 97 железногорцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6042 случая заражения коронавирусом. Из них 5850 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено 6 новых случаев заболевания, а общее количество – 3 966. Выздоровевших - нет. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 49.