Восьмое марта где? В Хакасии сотрудники администрации «отожгли» с поздравлением женщин

«Вишенкой» на восьмимартовском торте стал глава Черногорска

Мужчины администрации скромного городка Черногорска в Хакасии смело могут претендовать на самое крутое поздравление дам. Записали ролик, который уже стал вирусным в соцсетях – и это, без сомнения, хит! Кабинет, оркестр, музыка – погнали! Слова и музыка, как говорится, народные; В главных ролях: на барабанах – замглавы Виталий Кутахин (отвечает за благоустройство, ЧС, охрану труда), с бубном – помощник главы Игорь Данин (связи со СМИ). Зажигательно поет управделами по национальным вопросам Михаил Барсуков, помогают в оркестре остальные коллеги.

- Мы каждый год стараемся как то оригинально, от души поздравить женщин, но это никогда не выходило в Интернет, - смеется Михаил Барсуков. – А тут, видимо, настолько необычно получилось, что разошлось по социальным сетям. Нам приятно, спасибо за позитивные отзывы.

- Неужели все сами сделали? Поете как профессионалы.

- Все сами, в спартанских условиях, «на коленке». Секрет в том, видимо, что просто от всей души!

А «вишенкой» на восьмимартовском торте стал глава Черногорска. «Что за песни» - строго вопрошает в финале вошедший в кабинет Василий Белоногов – мол, на совещании жду, а вы... «Восьмое ж марта на календаре!» - хором отвечают подчиненные. Впрочем, описывать такое – только портить.

Кстати, сами герои в шоке от совей популярности, говорят – писали ролик исключительно для внутреннего пользования, как он попал в сеть? История умалчивает. А прочем, скромничают зря, – подняли настроение не только своим женщинам, но и вдохновили других.

Споем?

Пять ночей уже мы не спим, друзья

Пять ночей уже мучает мысля

Как могли прошляпить и чуть не забыть

Ведь давно на стенке он уже висит

Черногорск не спит, Абакан не спит, Питер, Новосиб, Москоу невер слип

Мужики на взводе, музыка везде, нужно суетиться, чтоб не быть беде

Обведен он жирно, и на раза три, трудно не заметить. Хоть ты будь слепым,

И нельзя замазать, и нельзя стереть, - восьмое марта на календаре

Привев:

Восьмое марта где?

Восьмое марта на календаре.

Если б были мы

Ну хотя б Ван Дамы

Мы б свои шпагаты бы дарили в праздник дамам

Но мы простые да без шпагатов парни

Придется нам теперь выдумывать подарок

Шубы думы мы не купили зря

И тесло автомобили купить забыли

Нижнего белья выбрать не смогли

Как же поздравлять Боже помоги

Припев

Восьмое марта где?

Восьмое марта на календаре.

Мы решим подарки что дарить не будем

Сделаем концерт хоть он и будет труден

Замутим тюльпанов, банера повесим

И споем своих пару свежих песен

Юмор смех шутки в зале и снаружи

Подарки точно нафиг им уже не нужны

Спросят про подарки – поцелуем всех

Мы ж муниципалы, и нас ждет успех!

Припев

Восьмое марта где?

Восьмое марта на календаре.