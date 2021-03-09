Извергающийся прорыв на Камчатском вулкане может нарушить природный экобаланс

Елена Верещака/ТАСС

На Камчатке вновь начал извержение прорыв вулкана на Ключевой сопке, образовавшийся еще 18 февраля. Во вторник, 9 марта, в правительстве Камчатки прошло оперативное совещание, где выяснилось, что весь этот процесс может довольно серьезно нарушить экологический баланс рек и привести к размытию дороги между двумя посёлками.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что при самом неблагоприятном развитии ситуации, грязевые потоки не дойдут до посёлка Ключи. Но исходя из потенциального расчета направления распространения грязевого потока, который вытекает из-под толщи ледника Эрмана, он может продвинуться севернее посёлка и размыть дорогу Козыревск-Ключи.

Сотрудники Института постоянно находятся в близости происходящих событий и ведут наблюдения. Это позволит при развитии неблагоприятных сценариев оперативно оповестить МЧС и другие профильные организации.

- В настоящее время причины для беспокойства нет. Тем не менее мы находимся в режиме готовности и держим ситуацию под постоянным контролем. Ежесуточно направляем информацию в МЧС. Сейчас наши сотрудники занимаются построением цифровых карт для более детального изучения обстановки в районе, - заверил правительство Алексей Озеров.

В свою очередь руководитель региона Владимир Солодов озадачил заместителя председателя правительства Камчатского края - министра специальных программ Александра Заболиченко. Губернатор велел продолжать держать ситуацию с извержением вулкана на постоянном контроле, и поручил до конца текущей недели провести совместную работу учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и КамчатНИРО по оценке уровня попадания грязевых потоков в прогнозируемом объёме в реку Камчатка. Глава края считает, что нужно быть заранее готовым к самой неблагоприятной ситуации.

Напомним, извержение побочного прорыва началось еще 18 февраля, после последнего пробуждения вулкана Ключевской, который извергался с октября 2020 по февраль 2021.

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