Нашла кольцо во время досмотра: сотруднице красноярского аэропорта сделали предложение на работе

Павел и Наталья Фото: пресс-служба аэропорта

В Красноярске сотруднице аэропорта сделали предложение руки и сердца прямо на рабочем месте. Как рассказали в пресс-службе, всё произошло 8 марта.

Инспектор отдела досмотра Наталья Терская была на своем посту, когда незнакомые люди начали ей внезапно дарить цветы. Девушка была удивлена, но виду не подала и продолжила работать.

Затем на входе зазвенела рамка металлоискателя. Её пытался пройти мужчина с металлическим предметом. Наталья подошла к мужчине, попросила выложить все предметы, на которые рамка может среагировать и пройти снова. Металлоискатель вновь оповестил, что есть что-то металлическое. Сотрудница начала обыскивать мужчину, в это время в аэропорту изменилась музыка и на экране появилась фотография Натальи с надписью «Выходи за меня».

Обыскиваемый мужчина достал коробочку с кольцом, а к девушке подошел её молодой человек с букетом. Павел Мальчиков заранее приехал в аэропорт незаметно для своей возлюбленной. Мужчина встал на одно колено и сделал Наталье предложение выйти за него замуж. Инспектор ответила согласием.

Такой сюрприз готовился заранее, Павел, не будучи сотрудником аэропорта, подговорил коллег своей будущей жены ему помочь в приготовлениях. Помимо фотографии, на экраны здания был также выведен видеоролик, который специально для этого смонтировал будущий жених.