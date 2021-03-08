Жена, четыре дочки, две внучки: любимые женщины красноярского дирижера Михаила Бенюмова

Известный красноярский дирижер Михаил Бенюмов и его любимая женщина Лариса Маркосьян. Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского камерного оркестра

- Июнь 1989года, мы записывали пластинку для фирмы «Мелодия» Это был вокальный цикл Владимира Пороцкого для сопрано, скрипки и фортепиано из «Сонетов темной любви» Гарсиа Лорки. Необычайно страстные стихи и полная экспрессии музыка, написанная композитором для любимой жены – народой артистки РФ Ольги Синицыной. Репетиции и запись были напряженные, время расписано по минутам... Мы тогда подумывали о свадьбе, но никак не могли выбрать время. В один из дней нам удалось освободиться пораньше. Мы шли по улице Ленина. И где-то около дома Сурикова я говорю Ларисе: «Какой сегодня день? Пятница? Значит, ЗАГС открытый – пойдем, распишемся, паспорта у нас с собой». И в это время мы стоим как раз напротив ЗАГСа. Лариса спрашивает, где возьмем свидетелей. На наше счастье мы увидели двух наших коллег по институту и тут же позвали их с собой. Вот так мы и поженились. Между репетициями.

Новогодний сонет. Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского камерного оркестра

Эту историю накануне 8 марта рассказал «Комсомольской правде» известный красноярец Михаил Бенюмов. Сегодня они вместе с супругой Ларисой Маркосьян – одна из самых красивых и крепких творческих пар нашего города. Их знает любой, кто хоть немного увлекается музыкой. Михаил Иосифович – заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России, основатель, дирижер и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра, профессор Сибирского института искусств. Лариса Владимировна – заслуженная артистка России, солистка камерного оркестра (фортепиано), доцент – более тридцати лет проработала на кафедре специального фортепиано института искусств.

Они оба учились в «Гнесинке» - Российской академии музыки имени Гнесиных, но с разницей в 10 лет. Встретились в Красноярске, куда обоих направили по распределению. Ларисе Владимировне было 23 года, Михаилу Иосифовичу – 33.Она начала работать в качестве концертмейстера в его классе. Позже родился их дуэт. Они решили сыграть вместе сонаты Брамса (Брамс написал три сонаты для скрипки с фортепьяно).

Музыкант и его оркестр. Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского камерного оркестра

- И, по сути, с Брамса у нас все и началось. Сразу было ясно, что мы – родственные души, одинаково сильно переживаем музыку. И вскоре поняли, что Брамсом у нас дело не закончится. Конечно же, на нее засматривались другие мужчины, но она легко и быстро давала им понять, что ее сердце уже занято.

Их свадьба пришлась на самый разгар антиалкогольной компании, это было большим искусством – раздобыть водки, подлить ее незаметно в стаканы с зеленым тархуном в новом кафе «Куксу» и отпраздновать событие. Но жених справился с этим блестяще.

- Потом мы отправились к Енисею кататься на катамаранах в парке Горького, а закончилось это совершенно диким ливнем, который застал нас на середине реки, - рассказывает Михаил Иосифович. – Наши свидетели благополучно добрались до берега, а мы застряли на какой-то отмели посреди залива. И я под проливным дождем и градом прыгнул в воду, чтобы наш катамаран приобрел плавучесть. Так что первое испытание непогодой мы прошли благополучно.

За роялем Лариса Владимировна. Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского камерного оркестра

С тех пор они неразлучны, в этом году будет 35 лет, как они вместе. Семья, любимая творческая работа, музыка, ценители их таланта – это как раз есть то, что составляет счастье.

- Для меня Лариса сегодня даже прекраснее, чем в молодые годы, - я ничуть не преувеличиваю.

Не секрет, что наш герой – мужчина, которого обожает много любимых женщин: у него четыре дочери, две внучки (внуки, кстати, тоже есть). О дочерях он рассказывает с нескрываемой гордостью. Все начинали учиться музыке, но профессиональными музыкантами стали только две из них. Старшая Дана великолепно играла на фортепьяно, но потом окончила мединститут и институт иностранных языков. Увлекается историей скульптуры разных эпох. Сегодня она работает креативным директором издательства «Платина» в Красноярске.

Семья почти вся в сборе. Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского камерного оркестра

Вторая дочка Соня живет в Москве, известный продюсер, ведет множество творческих и общественных проектов. Дочь Мария живет и работает в Германии, возглавляет хор оперного театра Крефельда, дирижирует спектаклями, кстати, ее муж тоже дирижер. Младшая Римма известна любителям музыки в Красноярске с детства, она начала свою концертную карьеру в 8 лет. Она – лауреат десятка международных конкурсов, трехкратная золотая медалистка Дельфийских игр, лауреат первого конкурса скрипачей Виктора Третьякова в Красноярске. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому Римма с опозданием на год завершает свое обучение в магистратуре в Берлинской высшей школе музыки имени Ханса Эйслера.

В домашней обстановке. Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского камерного оркестра

И, конечно же, задаем вопрос, как Михаил Иосифович поздравляет своих любимых женщин. Какие традиции существуют в его семье, связанные с этим праздником. Цветы? Подарки? Да, конечно. Но зачем ждать одного дня, чтобы сделать подарок, удивляется он. Их нужно дарить круглый год, часто, постоянно, чтобы подчеркивать: «я люблю вас, я дорожу вами».

- Пользуясь тем, что с вами общаемся накануне 8 марта, я хочу сказать всем красноярским женщинам: любите и будьте любимы. Пусть весна принесет вам новое дыхание, вдохновение, возрождение. Вы – наши музы, вы будете нужны нам, мужчинам, всегда, - на прощание желает всем женщинам Бенюмов.