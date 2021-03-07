«В сугробе в крови лежали люди»: в Красноярске автомобиль вылетел на автобусную остановку

В Красноярске вилявший автомобиль вылетел на автобусную остановку. Стоп-кадр видео

На улице Партизана Железняка возле остановки «Зенит» сегодня, 7 марта, около 19 часов, произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек. По предварительным данным полиции – четверо. Однако очевидцы говорят о шести. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.

Причины ДТП выясняет ГИБДД, так что сейчас можно делать только предположения.

Этот участок дороги из-за сложного перекрестка оснащен несколькими камерами наблюдения, поэтому все, что предшествовало аварии, и сам ее момент, от начала и до конца, попало на видео. Со стороны центра города двигался «Soong Yong» (судя по госномеру, из Самарской области). Ему нужно было свернуть налево, поэтому он стал перестраиваться к веренице машин в крайнем левом ряду.

В этот момент автомобиль перед ним вильнул, но быстро вернулся в ряд. Водитель иномарки, ехавшей за ним, пытаясь уйти от столкновения, так же вывернул руль в сторону, затем еще раз и еще. Расстояние было достаточным для того, чтобы полностью остановиться, но почему-то водитель не сделал этого – в результате неуправляемую машину занесло прямо на автобусную остановку. Стоявших там людей в прямом смысле раскидало по сторонам.

Вот что рассказывают очевидцы в паблике «ЧП Красноярск»:

- Один парень сильно пострадал, он в судорогах лежал на снегу, у второго парня кровь с головы лилась, но он нормально чувствовал себя, у девушки нос сломан и нога правая болела, курьеру меньше всего досталось он в сторону отлетел.

- Я стояла в этом левом ряду по стрелке налево на светофоре напротив Партизана Железняка 11, напротив Остановки. Вдруг справа раздался сильный удар, автомобиль влетел на бордюр, люди подлетели в воздух, один точно метра на 2 вверх. Я остановилась, включила аварийку, вызвала 112, сообщила о пострадавших, номере автомобиля.

- За автомобилем в сугробе в крови лежали люди. Я насчитала 4. Около меня, когда я подошла, лежал еще один доставщик пиццы, молодой человек лет 20. На вид все были живы и подавали признаки жизни. Очевидцы заглядывали под автомобиль, возможно, там тоже был человек.

- Водитель сразу выбежал из машины и побежал к пострадавшим. На вид был трезв. А вот из-за чего или кого он так залетел на остановку и людей , к сожалению не видели Страшно. До сих пор трясет. Кто там ещё был ? Сообщите, все ли живы?

Родственники пострадавших тут же, в социальных сетях, ищут очевидцев, который могли запомнить номер подрезавшей машины. Зачем это им, нетрудно догадаться – они хотят призвать к ответу того, кто создал аварийную ситуацию.