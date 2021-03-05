Петр Ян: как выглядел боец до того, как стал знаменитым

Петр Ян Фото: пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

В ночь с 6 на 7 марта российский боец Петр Ян будет отстаивать свой титул Абсолютного чемпиона UFC в легчайшем весе. Биться против него будет американский спортсмен Алджамейн Стерлинг.Он рассчитывает свергнуть россиянина с постамента и стать новым чемпионом. В карьере Петра Яна – это очень важный бой, ведь сейчас боец второй действующий чемпион в UFC из России. До него этот титул смог завоевать только Хабиб Нурмагомедов.

Знаменитый, успешный и очень скромный боец из маленького городка в Красноярском крае. Но так ведь было далеко не всегда. Петр начал свою спортивную карьеру в Дудинке, на севере региона. В 11 лет он пришел на секцию бокса к своему первому тренеру – Николаю Суржикову.

Петр Ян со своим тренером Николаем Суржиковым Фото предоставлено тренером

- Петр пришел ко мне в 11 лет. У меня занимался его старший брат, Алексей Ян. Леха сам только начинал, не хотел с собой брать младшего. А он как-то за ним проследил и пришел на тренировку, - рассказывает тренер. До этого он ходил в различные секции – тхэквондо, футболом увлекался, гимнастикой, борьбой. Мальчишкой был таким, не сказать, чтобы озорным. Первым никогда ни на кого не лез. Но если что-то, сдачи даст всегда. Характер о-о-очень серьезный.

Первая победа Петра состоялась буквально через неделю после начала тренировок. Он вышел на ринг и уверенно выиграл бой.

- Проигрышей вообще не было. Что в нем особенного? Что он, что брат, постоянно следили за соревнованиями, оценивали противников. Петр мог просчитать, как подстроиться под соперника, определить его слабые и сильные стороны. Сделать свой план на бой и выиграть. Такая у них порода – победители.

Когда Петр тренировался у Николая Суржикова, то он выступал в разных видах – кикбоксинг, рукопашный бой. Наверное именно там и были посеяны первые зерна предрасположенности к смешанным боям.

- Я сразу сказал родителям, что из него вырастет чемпион. Убедил семью продолжать развитие Петра как спортсмена – и вот результат. В 15 лет мальчик переехал в Омск и продолжил тренироваться. Заработал «мастера» и решил сменить направление – подался в смешанные бои. Карьера с места рванула вверх.

Это более раскрученный вид спорта, инвесторов много, финансовые потоки, сразу можно заработать.

Приезжал к нам несколько лет назад, был в гостях, здесь мастера спорта 90-килограммовые, он их спокойно «вяжет», они сделать ничего не могут. Хотя сам 70 килограммов весит.

Петр Ян приезжал в Дудинку и заглядывал в спортивную секцию фото: тренер Николай Суржиков

Он и сейчас ведет такой образ жизни – постоянно тренируется, алкоголь не употребляет. День-два отдохнул, и за дело. Как-то сказал: «Надо определиться, что ты хочешь. Если хочешь стать бойцом, нужно отказаться от того, этого, идти к своей цели, и все». По-другому не добьешься, там очень тяжело пройти. А сейчас он на вершине.

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