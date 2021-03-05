Тайна голубей и лошадей: у каждой фотографии Родченко и Лагранжа на новой выставке в Красноярске есть своя история

Знаменитые "Голуби мира" Владимира Лагранжа сняты в 1962 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Два этажа Музейного центра отданы фотографиям выдающегося художника русского авангарда Александра Родченко и классика советской фотографии Владимира Лагранжа.

В их числе культовые портреты родственников и друзей Родченко. Например, портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, портреты Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко и Осипа Брика с названием журнала «ЛЕФ» на одной из линз очков.

Владимир Маяковский - любимое фото Натальи Сипетой! Фото: Мария ЛЕНЦ

В экспозицию вошли портреты семьи: матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко, легендарные архитектурные съемки и фоторепортажи: легендарные «Балконы» (1925), «Пожарная лестница» (1925), «Лестница» (1929), а также «Пионер - трубач» (1930) и «Пионерка» (1930). В экспозиции 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994-1997 годах.

У каждой фотографи – своя история. Например, для снимка «Скачки» Родченко лег у самого края беговой дорожки. И на вопрос, не страшно ли ему было, ответил так: «Я знал, что лошадь не должна наступить на человека».

Кстати, работы отбирали дочь художника Варвара Родченко и его внук и ведущий специалист творчества Александра Родченко, Александр Лаврентьев.

На выставке более 200 фотографий, и у укаждой - своя история! Фото: Мария ЛЕНЦ

Работы Владимира Лагранжа отражают более позднюю эпоху ХХ века – «оттепельные» 60-е. Благодаря его фотографиям зритель сможет уловить перемены в настроениях сменяющих друг друга периодов истории.

Ретроспектива показывает как классические кадры – «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Юные балерины» (1962) – так и менее известные работы.

У Лагранжа почти нет постановочных кадров, но один из самых знаменитых кадров, «Голуби мира", как раз срежиссирован. Фотограф взял с собой пшена, чтобы прикормить голубей, договорился с выпускниками, которые гуляли по Красной площади, что они побегут по команде. Единственное, что было невозможно предугадать – это поведение голубей.

Фотографии Лагранжа, в основном, не имеют географической привязки. Но есть исключения, например, одна из фотографий сделана в Ачинске.

Одна из немногих фоготрафий с географической привязкой, и это Ачинск! Фото: Мария ЛЕНЦ

Узнать историю фотографий поможет аудиогид. Информацию о работах Владимира Лагранжа озвучил музыкант Андрей Макаревич. Аудиогид с информацией о работах Александра Родченко озвучил актер Юрий Колокольников, который сыграл роль Владимира Маяковского. Послушать их можно через QR-коды (на колоннах в экспозиционных залах) или можно прямо дома на сайте музейного центра @mira.ru в разделе выставки (на страничке выставки #Настроениеэпохи )

Организаторы: Галерея Люмьер, Фонд Still Art, Музейный центр «Площадь Мира» и Наталья Сипетая. Выставка проходит в рамках регионального просветительского проекта, организованного Фондом Still Art в 2020 году.

Главный куратор Центра фотографии Наталья Григорьева-Литвинская написала в социальных сетях: «Красноярску повезло. Есть люди готовые помогать госмузеям. Выставки Лагранжа, Грановского, Родченко предоставляются им абсолютно бесплатно в рамках регионально просветительской программы, которую мы открыли вместе с Культурным Фондом Стилл Арт в 2020 году. Но парадокс, у Госмузеев нет денег даже оплатить транспорт и страховку, чтобы принять эти выставки у себя. Спасибо Наталье Сипетой, что думает о тех, кто живет рядом с ней».

Наталья Сипетая очень хотела привезти в Красноярск Родченко. И это получилось! А вот за Лагранжа пришлось побороться. И это тоже получилось! Фото: Мария ЛЕНЦ

И, кстати, вот как приглашает на выставку сама Наталья Сипетая: «Слушайте, товарищи! Посмотрите, как я рву свои связки, чтоб зазвать вас смотреть из нашего сегодня на наше общее вчера. Я зову Вас на выставку «Настроение эпохи. ХХ век глазами легендарных фотографов Родченко и Лангранжа».

Я зову Вас в мир Маяковского и его главнои музы - Лили Брик, в мир парадов и спортивных пирамид Советской России, в мир пионеров и уличных автоматов с газировкой , в мир поэтов-шестидесятников и простых героев труда. В мир всесоюзных строек и коммунальных квартир. В мир партийных съездов, пустых прилавков и очередей , в мир Сахарова и Ельцина...

Я зову Вас увидеть культовые портреты, снятые авангардистом Александром Родченко, и уникальные кадры «золотого глаза» России Владимира Лагранжа, ставшие классикой фотографического искусства.

Я зову Вас в свидетели перемен, что произошли в нашей стране за такой разный ХХ век».

Двух часов для этой выставки вам будет мало! Фото: Мария ЛЕНЦ

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

До 15 мая

6, 7, 8 марта музей работает с 11.00 до 19.00

Вход по билету в музей (250 рублей, льготный 150).