Как будут работать кафе и рестораны Красноярска 8 марта 2021 года

В крае еще сохраняются коронавирусные ограничения Фото: Мария ЛЕНЦ

Рабочая неделя медленно, но верно приближается к своему завершению. Еще немного и красноярцев ожидают сразу 3 выходных в честь Международного женского дня. В праздники многим захочется куда-нибудь выбраться, а с учетом нынешних ограничений выбор заведений особо не велик. Основной наплыв желающих придется на общепит, поэтому стоит заранее учесть, в каком режиме будут работать кафе и рестораны Красноярска 8 марта 2021 года.

В крае действует ряд ограничений на посещение заведений общественного питания. Превентивные меры будут значительно ослаблены лишь с 10 марта, а это значит, что 6, 7 и 8 марта заведения будут принимать гостей в соответствии со строгими коронавирусными правилами.

Так, на фудкортах, в кафе и ресторанах нельзя будет находиться позднее 23:00 – соответственно праздничных гуляний до утра в эти выходные не предвидится. Еще сохраняются ограничения на проведение банкетов и корпоративных мероприятий – отметить Международный женский день в большой компании или с многочисленными коллегами тоже не получится.

Работа танцевальных зон под запретом, поэтому стоит рассчитывать только на спокойный отдых за своим столиком.

Кстати, посадочных мест тоже будет меньше, ведь между разными гостями должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра. В кафе и ресторанах часть столов остаётся незанятыми или их убирают совсем.

Поэтому красноярцам стоит позаботиться о себе любимом заранее забронировать столик на своё имя в любимом заведении. Иначе можно просто остаться ни с чем.