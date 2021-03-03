Весенние каникулы в Красноярске 2021: когда отдыхают школьники

Школьники отправляются на каникулы в разные периоды Фото: Мария ЛЕНЦ

Наступление марта – одно из долгожданных событий для красноярских школьников. Ведь это значит, что совсем скоро от учебы можно будет сделать недельный перерыв, а там уже и до летних каникул совсем немного останется. «Комсомольская правда» выяснила, когда же отдыхают школьники на весенние каникулы в Красноярске 2021.

Оказалось, что в краевой столице учащиеся могут обучаться по стандартной системе или по триместровой. Классическая система подразумевает под собой 4 четверти, наличие осенних, зимних, весенних и летних каникул.

Если же учебный год поделен на триместры, то для обучения у школьников есть три основных временных отрезка, которые поделены еще на 2 части. Между маленькими частями 1 неделя каникул. Итого получается 3 триместра, состоящих из 6 периодов.

Как рассказала Екатерина Усатенко, пресс-секретарь красноярского управления образования, в связи с разными системами обучения у школьников нет общих каникулярных дат.

- Узнать даты весенних каникул можно на сайте нужного образовательного учреждения или же у администрации школы. Каждая учебная организация сама решает, когда отпускать школьников на отдых. Также и с продолжительностью каникул. Директора вполне могут принять решение продлить время отдыха для обучающихся, - сообщила Екатерина.

Тем не менее в Красноярске есть рекомендованный период, когда школьников лучше отправить на весенние каникулы . В этом году с 23 по 28 марта.

Несмотря на это, в Красноярске уже есть школы, которые отправили своих учащихся отдохнуть от учебы, хотя основная масса школьников все еще продолжает ходить на занятия.