«Крысы побегали по морковке, а потом это съели дети»: почему 91 ребенок заразился иерсиниозом в Красноярске

В Красноярске после произошло массовое отравление школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжает разгораться скандал вокруг отравления детей – они заразились иерсиниозом, предположительно, съев свежий салат – из яблока с морковкой. Заболевание проявилось не у всех одновременно, состояние ухудшается у детей одного за другим. По данным с 18 февраля по 1 марта: 20 школ, 91 пострадавший, из них 56 – в больнице. Такого ЧП еще не было. Родители в шоке – всегда доверяли школьным столовым.

- Нашего ребенка стало тошнить, все время пить хотел, температура под 38, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск родители одного из заболевших (в больницу слег еще почти десяток его одноклассников). – Потом в чате стали писать родители про похожие признаки тут мы все и поняли. Все повызывали «скорые». Кого-то повезли в больницу, нам оставили дома. Сказали как можно больше пить, лежать, пока наблюдать за состоянием...

Иерсиниозом, - такова специфика заболевания, - заражаются в основном дети в возрасте от 2 до 14 лет, они самые уязвимые, взрослый организм к заболеванию уже менее восприимчив. Именно поэтому такие случаи иногда происходят в школах и вузах, но этот – один из самых массовых за последнее время.

Впрочем, столовые ни при чем – еда в подавляющее большинство школ доставляется готовой, на кухне лишь разогревается, разносится по столам. В школах готовят свою выпечку, могут сварить компот, но основные продукты на завтраки, обеды, - привозные уже в готовом виде. Почему такой масштаб – понятно, - в Красноярске существует централизованная система доставки питания в школы, - есть МАУ «Центр питания», и ограниченное число поставщиков продуктов. Подозреваемый – поставщик, выигравший муниципальный контракт ООО «Развитие» – это данные прокуратуры, его работа временно приостановлена, идет проверка. По неофициальным данным, в администрации города уже махнули шашкой, и уволили тех, кто не уследил – заместитель руководителя образования города и начальник «Центра питания».

Дети заразились иерсиниозом, предположительно, съев свежий салат – из яблока с морковкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Собственно, с одной стороны контроль за питанием должен быть жесточайший. С другой – насколько легко руководителям непосредственно высшего уровня было бы уследить за качеством продуктов? Иерсиниоз – заболевание, которое переносят грызуны:

- Причина может быть только в одном – не правильные условия хранения и обработки продуктов, - рассказала повар красноярского детского садика с большим стажем. – Грубо говоря, на складе по овощам побегали крысы, - грызуны – основные переносчики, а потом это съели дети. Овощи подали в сыром виде – все. Конечно, основная вина – на поставщике, он знает, откуда везет продукты и как они у него до этого хранились. Повар может перестраховаться – но если по карте у него в меню идет свежий салат, даже если он 2с мылом» отмоет овощи, риск есть. В нашем садике вообще не заложены блюда из сырых овощей, но это у нас, в школах по другому. Детей, конечно, очень жаль!

Сейчас специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и Центра гигиены на пищеблоках школ, в помещениях поставщика и производителя овощной продукции отобрали пробы на возбудителя инфекции и другую патогенную микрофлору:

- В ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено, - уже сообщили в ведомстве. - Проверка также показала, что ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах (салат из моркови с яблоками, салат «Витаминный») и в пробах овощной продукции от поставщика.

Врачи же говорят: к счастью, чаще всего заболевание протекает без осложнений, ограничивается диареей, обезвоживанием и проходит за неделю (в самых тяжелых случаях - за 2-3).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске после массового отравления в школах госпитализировано 56 детей

В Красноярске после массового отравления школьников в больницы госпитализированы 56 детей. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это пациенты, у которых зафиксированы клинические проявления иерсиниозной инфекции. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести и под усиленным наблюдением врачей.(Подробности)

Массовое отравление школьников в Красноярске: прокуратура начала проверку

Информацию о массовом отравлении школьников в Советском районе Красноярска сейчас проверяет прокуратура города. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе ведомства, сообщения стали поступать из социальных сетей и мессенджеров, затем о них заговорили в местных СМИ. В частности, называются школы № 115, 144, 156, детский сад № 303. (Подробности)

В Красноярске 70 школьников попали в больницу с отравлением

В Красноярске произошло массовое отравление школьников. Медики зафиксировали около 70 случаев. У детей выявлена иерсиниозная инфекция с предварительным диагнозом «псевдотуберкулёз». Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора, ведомство в срочном порядке начало проведение санитарно-эпидемиологического расследования. (Подробности)

В Красноярске после массового отравления школьников завели уголовное дело

В Красноярске после массового отравления школьников в микрорайоне Солнечном полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (часть 1 статьи 236 УК РФ). (Подробности)