«Бетон, септики – любые объемы», номер телефона и адрес интернет-сайта. И рядом – та-дам! – почти на половину огромного баннера – полуобнаженный женский бюст, слегка прикрытый узкой блузкой. Соблазнительные, так сказать, формы, которые (по замыслу) должны подчеркнуть те самые нескончаемые объемы продукции, которые так откровенно предлагает абаканская строительная фирма.Реклама – двигатель торговли, чего только не сделаешь, чтобы продать свой бетон. Видимо, предприниматели хотели выйти за рамки стандартного мышления и привлечь внимание к своей рекламе. Правда, полуобнаженную женскую грудь в качестве рекламы сегодня сложно назвать креативной. В конце 90-х ее нещадно эксплуатировали направо и налево, а сегодня это больше «попахивает нафталином».Не знаем, насколько скандальный баннер помог абаканской фирме увеличить спрос на бетон и септики, но жалобы на него стали поступать в хакасское Управление федеральной антимонопольной службы. Заместитель руководителя ведомства Ольга Липина рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск, что на основании этих жалоб накануне, 1 марта, на строительную фирму было заведено рекламное дело.- Рекламный щит с признаками нарушения «Закона о рекламе» специалисты Хакасского УФАС России выявили еще 4 месяца назад, - рассказала Ольга Липина. – Жители Хакасии жалуются на неэтичность такой рекламы. Комиссия по этике в течение 3 месяцев будет рассматривать собранные материалы. И если реклама будет признана неэтичной, ее демонтируют. К тому же владельцам рекламы грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.Кстати, хакасские антимонопольщики рассказали, что наибольшее количество дел по неэтичной рекламе (с обнаженными частями женского тела, а также с игрой шрифтами и выделением непристойных слов) в Хакасии возбуждались в 2017-2018 годах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«И в моей жизни был Валера»: красноярец пожаловался в УФАС на порочащую его имя рекламуЖитель Красноярска подал жалобу в УФАС на скандальную рекламу одной из марок чая. Напомним, ролик, появился еще летом и наделал тогда много шума. (Подробности)«Чем круче букет, тем ниже поцелуй»: УФАС снова нашло непристойную рекламуВ случае со второй рекламой решение было более однозначным. Здесь служба дезинсекции разместила на служебном автомобиле большие слова «Заказное убийство», которые ниже сопровождались более мелкой строкой «клопов, тараканов и других насекомых». 10 человек из экспертного совета не усмотрели в рекламе ничего непристойного или оскорбительного. (Подробности)