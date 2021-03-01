Провела в яме для септика несколько дней: в Красноярске спасатели достали собаку из канализации

Собака была напугана, но спасателям не мешала

В Красноярске волонтёры спасли пса, попавшего в яму для септика. Как сообщают спасатели, собака провела в канализации, по меньшей мере, несколько дней. Видео с места спасения волонтеры из «Дог-спаса» разместили на своей страничке в инстаграм.

Для начала спасатели сами забрались в яму, чтобы прицепить собаке специальную шлейку для её подъема. Затем выбрались сами и начали доставать животное. Пёс, хоть и был напуган, но осуществлять своё спасение он не мешал. Весь свой страх показывал дрожанием и сильным вилянием хвоста.

- Сегодня достали классного парня, упавшего в яму под септик. Очень добрый, видно, что сильно переживал сидя в яме не один день, - комментируют видео волонтеры.

Сейчас жизни собаки ничего не угрожает, он передан в руки кураторам.

Напомним, недавно спасатели из «Дог-спаса» помогли еще одному животному. Лежащую на снегу собаку недалеко от жд-путей заметил машинист грузового поезда. По внутренней связи машинист передал диспетчеру информацию. А уже от диспетчера она дошла до волонтеров – зоозащитников. Когда приехали на место и увидели лежащее на снегу животное, внутри все перевернулось. Собака не могла подняться из-за травмированных задних ног настолько, что вмерзла ими в снег. И, видимо, смирилась со своей участью. Волонтеры рассказывают, что ее сбило поездом и он пролежала так минимум четыре дня.