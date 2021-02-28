Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покорила «Красноярские столбы». Фото: инстаграм Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева находится в Красноярске с рабочим визитом, она приехала на форум студенческих спортивных клубов нашего региона, который прошел 25 и 26 февраля на базе Красноярского медицинского университета. Добавим, что ее приезд сюда не случен: Елена Исинбаева - председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Также она встретилась в губернатором края Александром Уссом, он вручил ей подарок – факел Зимней универсиады-2019.

В рамках дополнительной программы именитая спортсменка проехалась с экскурсией по городу и осмотрела местные достопримечательности. В первую очередь, это, конечно, знаменитый на всю страны национальный парк «Красноярские столбы». Судя по фотографиям, которые она разместила на своей странице в «Инстаграме», ее очень впечатлили «Перья» и не только. Спортсменка не отказала себе в удовольствии сделать несколько снимков себя на фоне заснеженных вершин и панорамы «Столбов». Чистый воздух и безоблачная погода – и в кадр попала даже граница горизонта.

Кроме «Столбов» Елена Исинбаева прогулялась и по «Гремячей гриве». Наконец, поделилась своими впечатлениями: «Были ли вы в Красноярске? Бывали ли вы на Столбах? Гуляли ли вы по Гримячей Гриве? А в ресторане Института Гастрономии кушали? Если на все эти вопросы вы ответил нет, то настоятельно рекомендую всё это посетить! Енисейская Сибирь - это любовь с первого взгляда! Спасибо за гостеприимство и тёплый приём!»