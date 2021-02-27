Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 февраля 2021 года: вылечились 57682 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 27 февраля - общее число заражений 62 411. За последние сутки выявили 160 новых случаев заболевания. Темп прироста составил 0,3%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 41, в Канске – 11, в Дивногорске – 8.

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 10191 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 853, снят 632. Провели тестов на коронавирус всего 2 396 496, из них за последние сутки 6802. Всего смогли избавиться от инфекции 57 682 пациента, скончались 2782 человека.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 7 жителей смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 84 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5985 случаев заражения коронавирусом. Из них 5906 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 13 случаев заболевания, а общее количество – 3 919. Выздоровевших - 2 человека, на лечении находятся 46 человек. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 48. На самоизоляции находятся 46 жителей.