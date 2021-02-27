Полицейские в Красноярске разыскивают мужчину, расстрелявшего двух человек

Полицейские в Красноярске разыскивают человека, расстрелявшего двух человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские в Красноярске разыскивают человека, расстрелявшего двух человек. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили больницу. По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское». Сообщалось, что на одной из улиц в Ленинском районе неизвестный, используя травматическое оружие, причинил телесные повреждения двум гражданам 1970 и 1978 годов рождения. Вероятной причиной агрессии пока называют конфликт между пострадавшими и нападавшим.

- Злоумышленники с места происшествия скрылся. Сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков у лиц, причастных к данному конфликту. У них изъяли травматическое оружие для проверки. На сегодняшний день личность подозреваемого установили. Его разыскивает полиция, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Отметим также, что по факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимально возможное наказание в этом случае - лишение свободы на срок до семи лет. Расследование уголовного дела продолжается.