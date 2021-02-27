Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 27 февраля 2021 года: за сутки 165 новых заражений Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Роспотребнадзора на утро 27 февраля 2021 года, в Красноярском крае 62 251 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 165 случаев. Темп прироста за минувшие 24 часа составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят данные из закрытых городов Зеленогорска и Железногорска, информация по ним подается отдельно.

Под медицинским наблюдением на дому остается 9 970 контактных человек, в том числе за последние сутки под чуткое наблюдение врачей попали 901 житель региона, сняли с наблюдения 601 человека. В крае активно проводят тесты на ковид. С начала пандемии сделано всего 2389694 исследований, из них за последние сутки 5 617. Общее количество выздоровевших 57514 человек, скончавшихся 2767.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 7 жителей смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 72 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5949 случаев заражения коронавирусом. Из них 5782 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 6 случаев заболевания, а общее количество – 3 895. Выздоровевших - 42 человек, всего 3 691. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 47. На самоизоляции находятся 32 жителя.