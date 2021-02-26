В жаркую Африку прямиком из Сибири жительница Красноярска привезла в подарок… детскую летнюю обувь. Елена Ковалева, собираясь в путешествие по Танзании, решила не просто посмотреть местный колорит, а по-настоящему узнать страну изнутри. Ну а чтобы знакомство с людьми прошло удачно, Елена собрала в дорогу нужные подарки.Жители деревень живут довольно небогато, детская летняя обувь – роскошь для местных. Поэтому выбор пал именно на неё. Помощь в сборе летней обуви для ребятишек из Африки оказал детский благотворительный магазин «Тотемка».- Идея сделать подарки детям из Африки родилась спонтанно, – признается Елена. – Увидела в сетях, что в Красноярске открылся благотворительный магазин «Тотемка», куда можно передавать детские вещи, чтобы их могли получить семьи, оказавшиеся в сложной ситуации. У нас же как принято, нет чужих детей – все свои, пусть они на другом конце города или даже в африканской Танзании живут, тем более, там совсем не сладко, пусть детишки порадуются хотя бы обновкам… Вот и обратилась за помощью в «Тотемку», где мне передали партию сланцев, чтобы я увезла в Африку в качестве подарка.Детская обувь из Красноярска уехала в прибрежную деревню Уроа, недалеко от Занзибара. Население там преимущественно занимается традиционным сельским хозяйством и рыболовством. Денег всегда не хватает, и чтобы свести концы с концами плетут браслеты для продажи туристам, а если повезет – устраиваются на работу в отели. Дети подаркам очень обрадовались, с удовольствием примеряли обновки.Детский благотворительный магазин «Тотемка» появился в Красноярске 3 месчца назад благодаря футбольному клубу «Тотем». За это время бесплатную помощь вещами получили более 300 жителей города. Такой формат опробован в России впервые, но уже сейчас организаторы говорят о возможностях тиражирования практики в другие регионы страны.- Задача гораздо шире, чем просто помочь отдельным людям – мы хотим запустить цепочку добрых дел, ведь наше общество всегда было сильно именно взаимной поддержкой и готовностью помогать другим. Люди должны знать: обязательно найдется плечо, на которое можно опереться, какой бы тяжелой ситуации не казалась. Благотворительный проект «Тотемка» дает возможность каждому жителю Красноярска внести свой личный вклад в доброе начинание. Собственно, многие предприниматели сами выходят с предложениями по взаимодействию, ведь люди у нас очень отзывчивые! Именно благодаря этой поддержке мы вышли за привычные рамки и даже смогли организовать подарки детям из Африки, – отмечает руководитель проекта Мария Иванова.