Тот бой, когда ты оказываешься между жизнью и смертью, Ринат Файзрахманов встретил 20-летним мальчишкой. В Афганистане, который уже забрал многих его товарищей.Черед поквитаться за ребят настал для него в августе 1982-го. О «том бою» (он называет его так до сих пор) 59-летний ветеран до сих пор говорит неохотно – боль еще слишком жива. И все же…Разведка донесла: к границе движется караван с оружием. Но, сколько духов его охраняют, было непонятно. Чтобы перехватить караван, отправили взвод, 20 человек.Было уже поздно. В полной темноте парни сумели разглядеть только передовой отряд. Решив, что силы равны, открыли огонь. Позже открылась страшная правда: противников в десять раз больше.- Тут же по рации вызвали подмогу, - вспоминает Ринат Фаритович. – Мой батальон подняли по тревоге. Фары и габариты не зажигаем, чтобы не обнаружить себя. Вот мы на месте – но ничего не видно. Подбегает командир разведвзвода: «У меня двухсотые и трехсотые» (убитые и раненые), их нужно погрузить».Тогда наши дали несколько очередей из гранатометов - в сторону противника. Тем самым выдали себя, в ответ последовал шквал огня от духов.- С той стороны как дали по нам! Это как поймать выстрел между глаз. Духи, они ведь тоже меткие, всю жизнь с оружием даже спят.Я был водителем-механиком. Командиру нашего взвода попало в руку. Двух моих стрелков сразу насмерть. Последнее, что помню – меня выбрасывает наружу. Было чувство, будто я душа, что вылетает из тела-машины, цепляясь за рычаги и люк.Тяжелое ранение в голову. Сначала военный госпиталь в Кабуле, затем Ташкент, долгая операция и реабилитация. И в ноябре 1982 года Рината комиссовали по состоянию здоровья. За тот свой бой он получил медаль «За отвагу».- Когда ко мне подошел лечащий врач и сказал «Ну, все, Файзрахманов, долечишься – и домой», я прослезился. Нахлынуло такое сожаление, что не попаду к своим ребятам, в свою часть. Но, что делать, смирился.Афганская война шла десять лет. Она унесла жизни больше 15 тысяч наших ребят. А сколько еще пропали без вести, остались инвалидами… Сколько осиротело семей.Накануне, 15 февраля, исполнился 31 год с того момента, как последний советский боец перешел афганскую границу. Но для каждого выжившего в тех горах, Афган так и не стал прошлым.Тем более для Рината Файзрахманова. Ведь он – потомственный военный. Родился в 1962 году в семье подводника – в Челябинской области, есть там такое сельцо Новобурино.Жизнь их, что называется, побросала. Когда Ринату было два месяца, родители-комсомольцы вместе с ним отправились в Казахстан - строить газопровод «Бухара – Урал». Потом отец перевез семью в Эстонию, где была база подводных лодок. В 69-м его комиссовали «по здоровью», и семья осела под Ташкентом, в городке Бекабад.- Там я и пошел в первый класс. Школа, техникум, диплом. А в апреле 1981 года – повестка в армию, в воздушно-десантные войска.Юлить, «откашивать» от армии даже мысли не было. Служить считалось честью. И 26 июня 1981 года Ринат вместе с другими новобранцами очутился в провинции Кундуз (Афганистан), попал в зенитно-ракетный взвод.- Боевые выходы были частыми. Поначалу нас, молодых, туда не пускали, пока не адаптируемся. Но я видел, как возвращались раненые ребята. Как привозили убитых. Кто-то подрывался на минах, кого-то духи доставали из гранатомета. Мой земляк из Бекабада Мустафа Меджидов с подразделением высадился из вертолета в горы и вступил в бой с большой группой противника. Был ранен в грудь и выжил. Кстати, о том самом бое написали в «Красной звезде», очень хочу найти ту газету в архивах.Только правду об Афгане в СМИ тогда не писали. Да и этот случай преподнесли как произошедший на учениях под Ашхабадом:- Все в этой статье было в кавычках: пулеметчик Меджидов вел огонь по «противнику»… по цепи пронеслась тревожная весть – пулеметчика Меджидова «ранило». Но я-то знал и этого человека, и что было в том бою. А в нашей стране никто ничего не знал. И только когда пришел Горбачев в 1985 году со своей гласностью, в открытую заговорили, что в цинковых гробах привозят вовсе не наркотики, а тела погибших солдат.В декабре 1981-го его часть перебросили с севера в провинцию Пактия, в Гардез. Здесь из соседнего Пакистана приходили караваны боевиков. В этих краях Ринат и принял «свой» бой, тот самый, что много лет являлся ему во сне.Дом, мирная жизнь… Вернувшись из Афгана к ней он привык нескоро. Вроде бы все шло хорошо: в Бекабаде устроился мастером в индустриальный колледж, что окончил до армии. Со студентами, выезжающими на практику, исколесил весь Союз, но…Словно чего-то не хватало. Поразмыслив, нашел выход: открыл военно-патриотический клуб для подростков. Называл его «Аскер» (в переводе означает «воин»).С друзьями-афганцами обошел все школы. В итоге набрали около ста учеников. Воспитывали как настоящих бойцов: строевая, стрельба, марш-броски. Неудивительно, что парни быстро стали брать призы на всевозможных военно-патриотических соревнованиях.- К 1987 году ребята наши ребята первыми получили камуфлированную форму. Представляете? Такой еще в армии не было! Пришлось решать этот вопрос с представителем КГБ. Потом купил билет, слетал в Горьковскую область и со швейной фабрики привез оттуда два мешка десантных беретов. Вот это экипировка!А как с личным? Однажды в Бекабад на свадьбу к подруге приехала красавица Галина. Белокурая сибирячка из Красноярского края сразу приметила Рината, тот был другом жениха.На всех фото старалась быть рядом. «Совпадение» он приметил позже, пересматривая снимки. Задумался, а в следующую их встречу огорошил Галю предложением: «Выйдешь за меня замуж?». – Да! – выдохнула она. Уже после свадьбы молодая призналась: «Никогда не нравились блондины!». У них родились две дочки, семья жила дружно.Пока не пришли «лихие 90-е». Страна развалилась, из Узбекистана пришлось уезжать.- Знаете, как тяжело было: идешь по улице, а у ворот стоят огромные контейнеры, куда люди загружают своих вещи, и потом уезжают навсегда. Вот и мы перебрались – в Сибирь. Так я и заявился к теще на блины (смеется).Сейчас Ринат Фаритович живет в Красноярске. Рассказывает, часто встречается с однополчанами и не только. С радостью общается со школьниками:- Показываю свои армейские фотографии, говорю о жизни, о войне. Подпитываюсь жизненной энергией!