Снятие ограничений в связи в коронавирусом в Красноярске: общепиту разрешили работать, кинозалы можно заполнять на 75 %

Снятие ограничений в связи в коронавирусом в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс уже внес изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Еще днем это было предположением, которое так ждали жители краевого центра. Но к вечеру появился и подписанный документ.

Итак:

- С 1 марта будет увеличена загрузка спортивных залов, арен и трибун с 50 % до 75% - на официальных спортивных мероприятиях, а также на матчах профессиональных команд, проводимых на территории региона.

- С 10 марта все заведения общественного питания смогут работать без ограничений по времени. Пока что, до конца мартовских праздников, кафе и рестораны могут принимать посетителей до 23.00 часов.

- Разрешается проведение семейных торжеств (свадеб, юбилеев и других развлекательных, зрелищных и корпоративных мероприятий, в том числе банкетов) в любых заведениях общественного питания. Будут отменены требования о необходимости установки в кафе и ресторанах перегородок или размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

- С 10 марта театры, кинотеатры, концертные залы и другие объекты культурного досуга смогут увеличить заполняемость залов с 50% до 75%, также смогут проводиться ярмарки вакансий по трудоустройству жителей региона.

- С 10 марта занятия в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах смогут проходить с загрузкой до 75% от единовременной пропускной способности объектов (до этого разрешалось до 50%). При этом согласно указу, групповые занятия не должны собирать в одном помещении более 20 человек.

Сохранится запрет на:

- на работу танцевальных зон в общепите;

- на работу ночных клубов (дискотек), а также публичных, развлекательных, зрелищных, досуговых и иных мероприятий с очным присутствием граждан.

И по-прежнему сохраняется масочный режим.