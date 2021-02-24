Корреспондентам журнала «ЗиЛ» удалось побывать на комбинате «Красфан». О том, как устроено производство фанеры, можно ли использовать ее для изготовления детских игрушек и почему на предприятии так много профессиональных династий, нам рассказал директор комбината Максим Замыслов.- Максим Викторович, 10 лет назад я была на запуске Енисейского фанерного комбината. Сейчас приехала на «Красфан». Что изменилось за это время?- ЕФК проработал с запуска в 2011 году до 2014 года. После банкротства завода почти 500 человек остались без работы, около 3 лет помещения простаивали. В 2016 году ООО «Красфан» выкупило производственные площадки и начало восстанавливать производство. Все находилось в плачевном состоянии, но вложились, модернизировали. Первую продукцию выпустили через полгода после выкупа завода. Продолжаем развиваться, улучшать производство. В феврале поступит новое оборудование – пресс. Он позволит нам расширить линейку продукции, будем выпускать востребованную ламинированную фанеру. Это влагостойкий, прочный материал. Широко используется в производстве мебели, строительстве. С яркой пленкой – для мебели, детских городков, с более темной – в строительстве, при обшивке. К слову, ближайшее производство такой продукции находится в Барнауле, далеко от нас. Так что наша фанера по качеству и цене более привлекательна для красноярцев и жителей края.- Сколько людей занято на производстве? Кто работает на комбинате – сосновоборцы или приезжие?- На сегодняшний день мы самый крупный частный работодатель в городе. Численность на предприятии 420-450 человек, в основном жители Сосновоборска – 95% сотрудников. Город спокойный, чистый, все друг друга знают. Так что здесь хорошо и жить, и работать.- На международный рынок уже вышли?- Конечно! Поставляем продукцию по всей России, в страны СНГ. Работаем практически со всей Европой: Германия, Швеция, Дания, Израиль, Греция, Прибалтика (Эстония, Латвия). Наверное, только в США и Китай не продаем. Тут свои причины – Америка далеко, а у Китая - свое производство. Но качество у нас лучше! Мы проходили добровольную российскую сертификацию. В 2019 году европейскую сертификацию производства, и каждые полгода - сертификацию продукта. Аккредитованы мы в Германии. Как это происходит: готовим партию, аудитор выбирает листы фанеры, вырезает из них образцы и отправляет в Германию. Лабораторные исследования проводятся у них и у нас, затем сверка. Результаты сходятся, качество подтверждаем.- Узнавали, где именно применяется сибирская фанера? Может, при строительстве каких-то знаковых объектов?- Интересный вопрос! Продукцию продаем оптовыми партиями. Фанеру можно купить у ритейлеров, которые с нами сотрудничают, на строительных базах, складах. Первое, что приходит в голову: из нашей продукции изготавливается двутавровая балка, она используется при строительстве почти всех спортивных сооружений. Вполне возможно, наше дерево применялось при возведении спортобъектов в крае в последнее время. Делали фанеру для Красноярского завода специальной тары, они потом производят из нее тару для индийских каучуковых заводов. Московская фирма закупала фанеру для изготовления детских экоигрушек. По классу эмиссии наша фанера для этого подходит. Широко применяется фанера и в сельском хозяйстве для строительства любых сельхозобъектов. Сейчас проектируем теплицы для выращивания саженцев, будем в них использовать нашу фанеру, можно полы и дорожки выстилать.- Саженцы? Зачем вам их выращивать? Как они связаны с производством фанеры?- Фанера же производится из дерева. Комбинат – один из крупнейших арендаторов лесов в Красноярском крае. Арендаторы лесного фонда после вырубки обязаны проводить лесовосстановительные мероприятия в зависимости от участка – высаживать саженцы, сеять семена. Отдельный проект нашей компании – восстановление лесов с помощью саженцев с закрытой корневой системой. В крае пока никто не выращивает такие, мы первые. По новым правилам лесовосстановления к 2025 году будут высаживаться только саженцы с закрытой корневой системой. Они вырастают быстрее, обладают лучшей приживаемостью.- Знаю, кроме этого проекта, есть еще и другие, в том числе благотворительные. Расскажите о них подробнее.- Комбинат не только часть бизнес-сообщества, но и часть социальной жизни города и всего края. Поэтому мы всегда стараемся помочь. Ведем целевую поддержку, финансовую или помогаем нашей продукцией. В прошлом году финансировали строительство сквера в Сосновоборске. Там наши сотрудники и жители города высадили аллею деревьев. В Балахтинский район отправили порядка 300 кв. метров продукции для строительства школьного спортзала. Принимали участие в строительстве парка «Солнечный» в Красноярске – архитектурный проект парка создан на средства «Красфан», спонсировали прокладку коммуникаций. Так что выходим за границы своего города. Мы разработали концепцию промышленного индустриального парка в рамках проекта «Енисейская Сибирь» на базе «Красфан». Территория комбината более 200 тысяч кв. метров, а наше производство занимает всего 70 тысяч. Разные виды производств будут объединены на одной площади – это удобно, выгодно. Так что нам есть куда расти, развиваться, планов много!Сергей Мурашев, главный технолог фанерного комбината «Красфан»:- Если подсчитать все варианты фанеры, то можем производить 640 наименований. Сейчас на рынке востребовано около 150 видов продукции, ее и производим. Есть фанера со шлифованной и нешлифованной поверхностью, хвойная, лиственная, 20 вариантов толщин – от 7 мм до 40 мм, различное сочетание сортов. Производство практически безотходное. Все отходы пускаем в дальнейшую переработку. Из сырых отходов получается щепа – она идет в нашу котельную, ее же закупает соседний деревообрабатывающий комбинат. Из отходов лущения производим «карандаши» (оставшаяся от дерева после снятия шпона сердцевина) – диаметром до 83 мм. Они широко используются при изготовлении малых архитектурных форм, скамеек, беседок.Сухие отходы измельчаем до определенной фракции и готовим топливные брикеты. Этой зимой они были очень востребованы. Такое топливо экологически чистое, его зольность всего 0,4%, подходит для любой печи, специальных котлов не нужно.Если говорить об экологичности производства, то у нас на комбинате нет химической деревообработки, нет сточных вод, выбросов, сжигания, захламления. В двух словах – по заводу бегают белки! Практически ручные. Так что производство максимально экологически чистое!Алина Стельник, технолог производства:- В сфере деревообработки я давно. Начинала трудится на Енисейском фанерном комбинате. Для края это было новое производство, специалистов не было. На запуске производства нас курировал профессионал – Любовь Киселева, она работала в компании «Свеза», мировом лидере по производству березовой фанеры. Все знания, которые мы получили от нее, теперь используем в работе. Когда вместо ЕФК открылся комбинат Красфан, то снова пришла сюда работать. Сейчас у нас сложилась целая семейная династия – я работаю технологом. Две моих невестки - жены мужа и его брата - начальник склада сырья и контролер деревообрабатывающего производства. Мой свекор в службе безопасности, а зять – слесарь-инструментальщик в автопарке. Кстати, женщин на производстве трудится много, почти на всех участках производства – на приемке сырья, в цехе изготовления фанеры, на сушилках сортируют шпон.«Красфан» ведет набор сотрудников по разным специальностямг. Сосновоборск, ул. Заводская, 1, тел. 8-962-065-04-46, 8-965-901-20-64, почта kadry@krasfan.com