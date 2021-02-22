«Другого пути нет»: мама из Норильска показала тоннель в снегу, по которому дети добираются в школу

В Норильске ни с чем несравнимую инженерную мысль продемонстрировали школьники. Ребята додумались вырыть в огромном сугробе тоннель, по которому теперь добираются к месту учебы. «Нанодостижение» сняла на видео одна из мам и опубликовала его у себя в аккаунте в Instagram.

- Если обходить этот сугроб, то это будет очень долго. Так ребенок ходит в школу, - комментирует автор ролика, показывая, как мальчик проворно забирается в туннель. – Другого пути нет.

Через несколько секунд уже появляется наверху снежного тоннеля, а еще немного времени спустя скатывается по снегу. Пользователи соцсети не смогли пройти мимо такого изобретения. Нашли люди, которые уверяли, что тоннель вырыл дворник, а не дети. Некто выразил беспокойство, а не упадет ли эта конструкция на детей. Тут же поступило предложение взять лопаты и раскидать снег над проходом.