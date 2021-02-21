Какой он, среднестатистический мужчина Красноярского края

День защитника Отечества 23 февраля хоть и не является исключительно мужским праздником (как, например, 8 марта). Но мы давно привыкли к тому, что он ассоциируется с сильной половиной человечества. Специалисты Красноярскстата составили типичный потрет среднестатистического мужчины края. Давайте посмотрим, что из этого получилось.Итак, берем 2020 год. На начало года в Красноярском крае проживало 1338,4 тысячи мужчин – это 46,7 % от общей численности населения региона. В том числе в трудоспособном возрасте (то есть от 16 до 60 лет) - 64 %. Моложе – 22 %, старше - 14 %.Средний возраст мужчин составил 36,1 года. Причем обратите внимание: в городе средний возраст – 35,6 года, а в сельской местности – 37,8 года. Делаем выводы: в селе, на свежем воздухе, условия лучше.Есть у нас долгожители и это приятно: 367 мужчин в почтенном возрасте 95 лет и старше. Из них вековой юбилей уже отметили 59 человек.Семейное положение. Из тех мужчин, которые вступили в брак, 51 % - отправились в ЗАГС, когда им было от 23 до 32 лет. Обратите внимание на интересную цифру: 561 жених – в возрасте 60 лет и старше. Из них 66 мужчин никогда ранее не состояли в официальном браке.Что касается работы, то по данным выборочных обследований уровень занятости мужчин составил 66,3 %, уровень безработицы – 6 %. 25,5 % работающих имеют высшее профессиональное образование, 42,5 % - среднее профессиональное, 24 % - среднее общее, 7,3 % - основное общее. И 0,7 % не имеют общего образования (возможно, это подростки, ведь трудоспособный возраст начинается с 16 лет).Кстати, из числа наших мужчин только 7,5 % работают не по найму – то есть это владельцы бизнеса (работодатели), самостоятельно занятые, члены производственных кооперативов, помогающие на семейном предприятии. А все остальные – 92,5 % - это наемные рабочие, служащие.Наконец, сферы деятельности, где мужчины доминируют. Это строительство – 86,4 %, добыча полезных ископаемых – 85,5 %, энергетика – 78 %, транспорт и логистика, информация и связь – по 75,7 %. А также сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 73,6 %.