Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Какой он, среднестатистический мужчина Красноярского края

Возраст 36 лет, женатый, со средним образованием и не-бизнесмен
Источник: