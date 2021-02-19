В Институте горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета очередной выпуск – 17 февраля здесь торжественно вручали дипломы юношам и девушкам, решившим связать себя с горнодобывающей отраслью. Позади – более пяти лет учебы, впереди – удачные перспективы и плюс огромное желание каждого состояться в выбранной ими профессии.Вручая дипломы, директор института Владимир МАКАРОВ поздравил своих ребят и выразил надежду, что они поддержат высокий статус выпускников. Институт существует 62 года (ранее – Институт цветных металлов и золота) и за время из него вышло немало поистине выдающихся специалистов горного дела, которые внесли свой вклад в развитие отрасли и экономику страны.- В последние годы наблюдается тотальный дефицит кадров горно-геологического профиля. Мы понизили контрольные цифры приема, потому что среди молодежи наши профессии на первый взгляд кажутся не самыми престижными. Но на самом деле они востребованные и высокооплачиваемые, а наши специалисты идут нарасхват, - сказал Владимир Макаров. – Я рад, что у наших выпускников высокая степень трудоустройства – до 90 %. Ведущие компании отрасли сами идут к нам, понимая, насколько им нужны качественные молодые специалисты.Реальные перспективыНа вручении дипломов присутствовали представители «Норникеля». Сотрудничество между компанией и Сибирским федеральным университетом можно назвать исторически сложившимся.По словам Владимира Макарова, у вуза и компании много проектов. В рамках совместной научно-исследовательской работы в 2016 было заключено соглашение о создании научно-технологического центра по разработке динамической системы управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья - R&D-центр СФУ. инансирование проекта компания проводила в качестве стратегического партнера.И в целом «Норникель» для СФУ – один из базовых партнеров. И один из крупнейших работодателей для выпускников вуза на протяжении многих десятков лет. Сегодня только в Заполярном филиале успешно работают около 500 выпускников СФУ разных лет. Причем это не только северяне, которые отучились в Красноярске и вернулись. Среди них немало тех, что выбрал Норильск уже в процессе учебы.В целом политику компании в этом направлении можно охарактеризовать так: хочешь себе высококлассные кадры – взрасти их сам. Существует программа под названием «Профессиональный старт», в рамках которой отбор кадров начинается уже со второго – третьего курсов обучения. К студентам присматриваются, дают им уникальный шанс подкрепить свои теоретические знания на производстве во время практики. И если кандидаты выдерживают эти испытания, то с ними заключают срочный трехлетний трудовой договор – молодые специалисты уезжают работать в Норильск на предприятия компании. Причем получают при этом стартовые бонусы. Например, им не придется решать жилищный вопрос: для них компания построили два общежития, одно в самом Норильске, второе в Талнахе. Там есть все, приезжай и живи – мебель, посуда, бытовая техника. Многие, кстати, уезжают туда уже с семьей.Елена ПРИХОДЬКО, главный специалист по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля»:- У компании большие и амбициозные планы: грядет расширение производства и нам нужны молодые, грамотные и перспективные кадры, которые хотят и умеют работать. Это и горные строители, и металлурги, и энергетики – у нас обширный список вакансий. В институте нет таких специальностей, которые бы не применялись в «Норникеле». Сейчас мы работаем с 400 студентами из 26 вузов со всей страны. Но предпочтение отдаем все-таки тем, кто из Сибири, учитываем и расстояние, и климатические особенности работы у нас.Что же такое «Профессиональный старт»Студенты, проявившие себя в первые два-три года учебы, получают приглашение пройти учебную, затем преддипломную и дипломную практику на производстве. Во-первых, так ребята сами оценивают свои силы – смогут ли они работать там или ошиблись с выбором специальности. Во-вторых, к ним присматривается работодатель. Как показывает многолетний опыт, результаты не разочаровывают.- Мы размещаем их у себя, оплачиваем им дорогу к месту практики и обратно. Заключаем с ними срочный трудовой договор, оформляя на вакантные рабочие места с оплатой в соответствии с тарифной ставкой. Проводим с ними различные адаптационные мероприятия, чтобы познакомить с предприятиями нашей компании в Норильске. Также знакомим с городом, с окрестностями, потому что у нас замечательная природа, есть чем гордиться, есть что показать, - рассказывает Елена Приходько.Перспектива очень заманчивая для молодых людей, которые только-только начинают свою самостоятельную жизнь. Им не придется подолгу искать работу – работа сама ждет их, она им гарантирована. В этом году трудиться в Норильск отправляются 20 выпускников Института горного дела. Вот их отзывы.Валерий КУЗЬМИН:- Я был на практике на руднике «Скалистый», это самый перспективный рудник сегодня. Главное для меня сейчас – хороший профессиональный старт. Пока непонятно, буду я на руднике или в Заполярной строительной компании, но я хочу именно на рудник. Доволен, что меня пригласили, я об этом мечтал.Алина МОСЕЙЧУК:- Со специальностью маркшейдера я не пожалела – не люблю сидячую работу. Я родом из Норильска и приехала учиться в институт целенаправленно, чтобы затем вернуться. Дело прибыльное, интересное. Я дважды была на практике на руднике «Маяк». И хочу работать там. Многие в Норильск едут с мыслями: «три года отработаю по контракту и уеду». Но я-то знаю: с севера никто так быстро не уезжает.Илья ЗИБЕРОВ:- На втором курсе мне предложили пройти практику на «Норникеле», на руднике «Октябрьский». Потом вторую там же. В прошлом году не получилось поехать из-за пандемии. А в целом все понравилось: мы жили в гостинице, которую нам оплачивала компания, плюс питание, перелет. И еще зарплатой не обидели. Я заключил контракт на 3 года, хочу попасть на «Октябрьский». Со мной, кстати, уже связались, сказали: «Как диплом получишь – мы тебя ждем. Сначала рабочим, а потом как проявишь себя, на такую должность и поставим».В целом оценка высокаяАлексей БЫЛКОВ, генеральный директор Заполярной строительной компании, находится в Красноярске в отпуске, но от предложения прийти на вручение дипломов отказаться не смог. И, кстати, его пожелание выпускникам прозвучало как мощный стимулирующий фактор. Судите сами:- Мы учились в 90-е и тогда было все сложнее: мы окончили институт и нам некуда было идти работать. Четыре года, с 1999 по 2003, я пытался заработать хоть какие-то копейки, чтобы содержать себя и свою молодую семью. А в 2003 году, как только выпала возможность попасть в Заполярный филиал, я с должности заместителя главного инженера поехал в Норильск обычным стажером горного мастера. Меня отговаривали, но я поехал туда, где новые технологии. И к 2013 году я стал уже директором рудника. У нас в Норильске хорошие перспективы для развития, я вас всех приглашаю. 20 выпускникам уже гарантированны рабочие места, но нам нужно больше. Руководство компании молодое. Директор Норильского дивизиона Николай Уткин будет праздновать 45-летие. Директоры рудников тоже не старше 45 лет. Вы можете понимать, какая карьерная лестница вас ожидает.Из 20 молодых специалистов к себе в Заполярную строительную компанию Алексей Былков забирает шестерых, остальных ждут на рудниках Талнаха. Он доволен уровнем их подготовки. Сам проводил собеседование, впечатлен: у ребят бодрый взгляд, все стремятся к делу. Даже девушки:- Взял четырех девушек на подземную разработку месторождений, на шахтостроение. Буду их них растить начальников участков.Остается обнадежить тех, кто не попал в программу «Профессиональный старт», но выбирает Норильск. Они могут обратиться в отдел по подбору персонала, пройти собеседование и точно также получить работу в «Норникеле», как молодые специалисты. Им сделают вызов, предоставят жилье, полный пакет социальных гарантий и корпоративных программ. А границы своих возможностей определяют только они сами.