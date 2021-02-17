В Якутии директор сельского клубы спас подростка от педофила. Фото: ГСУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Эта история произошла в мае 2020 года в Олекминском районе Якутии. О ней рассказали представители республиканского следкома,

Компания рыбаков выбралась на природу отдохнуть, один из них взял с собой 11-летнего сына. И еще прибился к компании малознакомый мужчина. Приехали на место, стали разбивать лагерь, ставить палатки, раскладывать снасти. Воспользовавшись тем, что все чем-то заняты, мужчина позвал мальчика с собой, якобы собрать хворост для костра. А когда отошли подальше от лагеря в лес, попытался надругаться над ребенком.

- Однако тот оказался не робкого десятка и оказал активное сопротивление, чем привлек внимание проезжавшего мимо мотоциклиста. Преступник был вынужден ретироваться. После мальчик сбивчиво рассказал о случившемся отцу, злоумышленника задержали, - рассказывают в следкоме.

Уже состоялся суд, виновного отправили в колонию отбывать наказание. Но следователи решили: нужно обязательно поощрить того человека, который оказался в нужном месте и в нужный час. Он не проехал мимо, вмешался и предотвратил беду, спас подростка от неприятностей.

Им оказался директор сельского клуба Алимпий Николаев. Поначалу, когда к нему приехали следователи, он ничего не понял: вроде закон не нарушал. Потом узнал о награде и удивился:

- Да что вы, какой подвиг? Я ехал мимо кустов и услышал сдавленный детский крик. Остановился и пошел в ту сторону, откуда кричали. Там увидел, что происходит, сам прикрикнул. Получается, спугнул преступника, тот сбежал. А я помог мальчонке вернуться к отцу.

Сегодня, 17 февраля, в администрации Олекминского района в торжественной обстановке Алимпию Николаеву вручили почетную грамоту за выполнение гражданского долга по борьбе преступностью. Руководитель следственного отдела по району Иван Гоголев лично пожал ему руку и вручил ценный подарок.