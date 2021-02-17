Как не стать жертвой мошенников

В пресс-центре газеты «Городские новости» обсудили проблемы мошенничества в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации города

Предупрежден, значит…

Если спросить любого красноярца, знает ли он, как обезопасить себя от действий мошенников, то почти все сразу скажут – не принимать звонки с незнакомых подозрительных номеров, никому не сообщать данные своих банковских карт, совершать покупки только в проверенных интернет-магазинах… Тем более подобные памятки размещены чуть ли не в каждом подъезде, на телеканалах транслируются социальные ролики по профилактике мошенничества.

Но, увы, в теории мы все сильны, а вот на практике – нет. В 2020 году в Красноярске и Дивногорске зарегистрировано 6 840 преступлений, совершенных мошенниками в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. А это на 73% больше, чем в 2019 году.

Совершайте покупки только в проверенных интернет-магазинах Фото: Мария ЛЕНЦ

- Проблема острая, – подчеркнул Иван Мыглан, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Красноярское». – Преступники осваивают те сферы, которые пользуются популярностью у жителей. Рост такого рода преступлений мы связываем и с пандемией коронавирусной инфекции. Люди стали меньше ходить в магазины и больше пользоваться интернет-услугами, чем пользуются мошенники.

И стар, и мал

Кстати, еще одно наблюдение экспертов: раньше было принято считать, что жертвами злоумышленников в основном становятся пенсионеры. Нет, на их удочку может попасться любой. Самый распространенный способ обмана: мошенники разными способами пытаются узнать у человека данные банковской карты, чтобы снять с нее деньги. При этом представляются сотрудниками безопасности банка, придумывают разные истории, что ваши деньги в опасности и их нужно перевести на другие счета. Переживание за свои деньги кого-угодно застанет врасплох, а мошенникам только это и нужно.

Не торопитесь сообщать данные своей банковской карты по телефону Фото: Мария ЛЕНЦ

Будьте бдительны

- Очень важно проводить разъяснительную работу по профилактике мошенничества. И мы взяли на себя координирующую роль в этом вопросе. По заказу городской администрации были изготовлены информационные буклеты, которые переданы в полицию и на социально значимые объекты, например, в поликлиники, почтовые отделения. Будем размещать ролики с напоминаем о возможных действиях злоумышленников в общественном транспорте. Люди, получая информацию о мошенниках и применяемых ими схемах, надеемся, становятся более бдительными, – отметил заместитель главы города – руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.

Свою работу по противодействию мошенничеству ведут и в банках.

- Банк ведет мониторинг операций, выявляя подозрительные и блокируя их. В прошлом году Сбербанк предотвратил мошеннические операции на сумму 57 миллиардов рублей, – пояснил начальник управления безопасности ПАО Сбербанк Евгений Тимофеев.

ВАЖНО

- Никогда не называйте незнакомым лицам номер своей карты, кодовое слово, паспортные данные, не разрешайте фотографировать свой паспорт или снимать копию, если это происходит вне офиса банка. Помните, что сотрудник банка никогда не будет сам звонить и спрашивать данные карты.

- Если вам звонят якобы из банка или из правоохранительных органов с информацией о том, что с вашей карты списаны средства, не доверяйте такой информации. Позвоните на горячую линию банка, чтобы узнать точные сведения о том, были ли списания с вашей карты.

- Никогда не проходите по ссылкам с незнакомых адресов, от незнакомых людей, т.к. в результате автоматически могут быть сняты деньги с вашей банковской карты.

- Заказывайте товары в официальных и проверенных интернет-магазинах.

Если вы все-таки стали жертвой обмана, нужно как можно быстрее обратиться в полицию.