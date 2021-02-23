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Общество

Каша, форма и коньки: как Красноярск отметил 23 февраля

Рассказываем, точнее показываем, как это было
Юлия КОВАЛЬ
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