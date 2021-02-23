Каша, форма и коньки: как Красноярск отметил 23 февраля

Прошел День защитника Отечества – при хорошей погоде и хорошем настроении! В Красноярске основная площадка для празднования образовалась на острове Татышев. Примерка военной формы, дегустация солдатской каши — все это - прямо на ледовом катке и абсолютно бесплатно! Но лучше, как говорится, это еще раз увидеть. Предлагаем фотоподборку с места празднования 23 февраля от Дианы Ивановой.Несмотря на довольно морозную погоду, всё-таки сегодня до -18 градусов, на открытом катке довольно людно. Красноярцы не только активно передвигаются по льду, но еще и с удовольствием примеряют на себя одежду военных. Никто не отказывается почувствовать себя настоящим защитником отечества, не обращая внимание на разницу в размере.Каски, плащ-палатки, форменные пальто, пилотки, фуражки и многое другое. Арсенал военной одежды довольно велик и каждый может выбрать то, что ему придется по вкусу. Гости острова устраивали целые фотосессии на память в форме.Не забыли организаторы акции и об угощении. Горячая солдатская каша из гречки, черный хлеб и черный сладкий чай - после часового катания на улице и активной фотосессии — это то, что нужно!