Откуда в Енисее нефтяные пятна: по мнению экспертов, речной порт тут ни при чем

Есть объяснение появлению нефтепродуктов на поверхности воды. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Нефтяные пятна, которые время от времени появляются на Енисее в районе чуть выше Октябрьского моста, вызывают вопросы у красноярцев. Буквально на днях там вновь заметили нефтяную пленку, на место выехали представители минэкологии края, транспортной прокуратуры, зафиксировали, взяли пробы воды для лабораторного анализа.

Чтобы получить результаты, понадобится время. Однако уже сейчас идут разговоры о том, что во всем может быть виноват Красноярский речной порт, возле 7 причала которого и были обнаружены пятна. Но так ли это? Попробуем разбираться.

Причем тут порт

В руководстве компании прокомментировали:

- В структуру АО «Красноярский речной порт» входит промышленная площадка – Злобинский грузовой район, расположенный на правом берегу реки Енисей. На этой площадке не осуществлялась и не осуществляется хранение и погрузо-разгрузочная деятельность, связанная с транспортной обработкой нефтепродуктов, так как на территории района в принципе отсутствует соответствующее оборудование и сооружения (трубопроводы, насосы, резервуары и так далее).

Можно ли делать выводы на основе лишь предварительного визуального осмотра? Нефтяная пленка у причала еще ничего не доказывает. Тогда нефтебаза? Но нефтебазу закрыли в декабре 2019 года и оттуда давно вывезли все нефтепродукты. В этом месте кто-то скажет: «Учите физику, территория бывшей нефтебазы находится от причала ниже по течению, нефтяное пятно не пойдет против течения». Физика тут не причем, в данном случае нужно узнать мнение экспертов о возможной природе загрязнения Енисея.

Начнем с того, что Злобинская нефтебаза заработала еще в 1929 году. На протяжении многих десятилетий такого вопроса, как экология, в стране на повестке дня не стояло. Никто не считал экологической катастрофой, если приходилось сливать, скажем, бочку керосина. Все это десятилетиями впитывалось и копилось внутри.

Да, с началом века появилось новое оборудование, новые технологии хранения ГСМ и новые стандарты качества работы, где обязательным пунктом прописываются экологические требования. Но наследство-то осталось, и оно сейчас выходит на поверхность Енисея радужными маслянистыми пятнами.

Слово эксперту

Роман Пукалов: директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»:

- Я изучал эту ситуацию еще в 2012 году вместе с коллегами – геоморфологами и гидрогеологами. Мы обходили тот холм, который расположен ниже по течению от порта в месте, и где ранее находилась нефтебаза. И со стопроцентной уверенностью готов сказать, что именно с этого холма во все стороны под землей и растекаются скопившиеся там нефтепродукты. В том числе и в сторону порта.

Если схематически изобразить этот «холм», он будет выглядеть таким образом: внизу есть водоупорный слой из плотной глины, который не пропускает нефтепродукты дальше, в глубину. За несколько десятилетий они скопились над водоупорным слоем и образовали так называемую линзу. Чаще всего нефтепродукты вымываются вместе с грунтовыми водами. Сейчас низкий уровень воды в Енисее. Если летом, когда уровень воды высок, она подпирает пути выхода нефтепродуктов, то сейчас они открыты и это ускоряет разгрузку так называемого техногенного месторождения.

- Техногенные месторождения – это ведь проблема не только Красноярска, но и многих объектов нашей страны, - рассказывает Роман Пукалов. – Недавно мы занимались изучением таких объектов в Крыму: под аэропортами, заправочными станциями, нефтебазами – и насчитали 15 таких проблемных мест. Или другой пример – старейшая нефтебаза в Саратове, там аналогичная ситуация, как в Красноярске.

Получается, что течь в том месте будет постоянно до тех пор, пока все не вытечет (а на это может уйти десятки лет). Или пока не будет проведена глубокая рекультивации земли.

У прокуратуры тоже есть свои выводы

К таким же результатам исследований апеллируют и Красноярская природоохранная прокуратура, и Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. В 2015 и 2019 годах было установлено, что причиной появления в акватории реки Енисей нефтяных пятен является подземная нефтяная линза, образовавшаяся еще в советское время.

Наиболее вероятной причиной послужило то, что в военные годы, когда имеющихся там емкостей не хватало и нефтебаза не могла обеспечить перевалку требуемого количества нефтепродуктов. Часть из них сливалась непосредственно в обваловку, не имеющую непроницаемого покрытия (обваловка – это заградительный вал вокруг резервуара, предназначенный для защиты территории от разлива нефти). В результате ГСМ из обваловки просачивались в глубину почвы и там скапливались.

Кроме того, Красноярский речной порт в 1992 и 2012 годах заказывал специализированным организациям изыскательские и инженерно-геологические исследования. Они также показали, что причиной появления в акватории реки Енисей нефтяных пятен является нефтяная линза, образовавшаяся еще в советское время во время работы нефтебазы.

Дождемся результатов

В период с 16 ноября по 25 декабря 2020 года Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. По результатам той проверки нарушений закона со стороны Красноярского речного порта не выявлено.

После сообщения о новых нефтяных пятнах в начале февраля, как уже сказано в самом начале, были вновь взяты пробы воды для исследований. По информации красноярской природоохранной прокуратуры, пробы и анализы лабораторией еще не обработаны. Так что пока нельзя утверждать, имеется ли превышение взвешенных веществ и нанесен ли реке какой-то вред. Ожидается, что результаты будут получены к 16 февраля, тогда и будет принято решение. Так что не спешим с преждевременными выводами.