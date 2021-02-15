Ролл одиноких сердец: фото бывших обменяли на еду в ресторане Якутска

В обмен на роллы посетители несли фото былых возлюбленных и не только. Фото: Ассоциация гостеприимства Якутии.

Фирменные ролы в обмен на фото бывшего возлюбленного, звучит? Такую необычную, скажем так, акцию один из ресторанов Якутска провел в День святого Валентина, сообщила Ассоциация гостеприимства Республики.

И народ повалил! Разбитое сердце, это, конечно, печально, но кушать хочется всегда. Так что за несколько часов в WokCafe набрался целый альбом снимков. И мини-инсталляция вдобавок.

Ведь организаторы поставили условие: чтобы бесплатно полакомиться, необязательно предъявлять именно фото. Это может быть какая-то вещь, напоминание о прошедшем романе.

Сказано – сделано! Кто-то принес голубого зайца, кто-то – свечку, был даже жесткий диск с кучей снимков.

По словам управляющей кафе Валентины Коротовой, обнаружились и курьезные моменты. Сотрудников поразили пары, которые невозмутимо выложили на столики фото своих бывших. А потом принялись с аппетитом поглощать «роллы одиноких сердец». ВМЕСТЕ!

- Между тем акция была введена, чтобы поддержать тех, кто расстался со своей любовью, - подчеркивает представитель кафе. – В прошлые годы к нам 14 февраля поодиночке приходили люди, в глазах которых была грусть. Вот мы и придумали акцию, чтобы помочь им избавиться от прошлого, открыться новому.

А тут – такая предприимчивость… Правда, подборка «артефактов» от бывших тоже вызывает вопросы, если не сказать больше. К примеру, кто-то из посетительниц принес фотографию корейского певца Ким Сок Джина из популярной группы «BTS». Посчастливилось ли ей встретиться с поп-идолом вживую, история, понятно, умалчивает. Кто именно предъявил снимок, выяснить не удалось.