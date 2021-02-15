В Хакасии погиб житель во время пожара из-за неосторожности при курении

Звено газодымозащитной службы успело эвакуировать человека Фото: МЧС

В Хакасии за минувшие сутки зарегистрированы 7 пожаров, где в двух пострадали люди. Как сообщают в региональном МЧС, один мужчина получил серьезные ожоги рук и 5% тела, а второй погиб.

Сообщение о пожаре с трагическим последствием поступило в 16:30. Выяснилось, что загорелся бокс на территории пилорамы. Когда дежурный караул прибыл к месту вызова, уже горели крыша, межэтажное перекрытие, вещи и внутренняя отделка помещения на третьем этаже. Во всём помещении было сильное задымление, а общая площадь пожара составила 20 кв.м.

Во время ликвидации возгорания из бытового помещения на втором этаже звено газодымозащитной службы успело эвакуировать человека. При проверке третьего этажа, сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего мужчины, предполагаемой причиной смерти которого стало отравление продуктами горения. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

О втором пожаре стало известно около 17:30. Огнеборцам поступил сигнал о загорании частного жилого дома в аале Малый Спирин. К моменту прибытия пожарных в открытом огне были веранда и крыша дома, общая площадь пожара составила 20 кв.м.

- Из помещения самостоятельно эвакуировался мужчина, 1973 г.р., получивший термические ожоги рук и 5% тела, госпитализирован. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - рассказали в ведомстве.