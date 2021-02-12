Владелец «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 500 миллионов рублей из личных средств на развитие отечественной науки. На эти средства на базе Московского физико-технического института будет создана лаборатория физики программируемых функциональных материалов. По сути – это вклад в технологии будущего, которые в перспективе будут использованы в различных сферах экономики.Подчеркнем, что возглавит лабораторию Константин Новоселов – ученый с мировым именем, достижения которого получили признание в научных кругах многих стран. Он входит в рейтинг влиятельнейших ученых мира, имеет множество наград и премий, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года (вместе с Андреем Геймом).Лаборатория Новоселова на базе МФТИ – первый проект Центра изучения мозга и сознания, который прорабатывался с 2020 года. Руководить Центром будет другой российский ученый с мировым именем Тагир Аушев, работающий в области фундаментальной физики, профессор, член-корреспондент РАН.Поскольку положительное решение о финансировании получено, лаборатория откроется уже к осени 2021 года в Москве. Сотрудничество с МФТИ – это доступ к оборудованию и кадрам института. Для работы в Центре будут привлекаться ученые из различных отраслей науки. А выделенные 500 миллионов рублей полностью покрывают нужды лаборатории на первые 5 лет ее деятельности.Итак, цель создания Центра — получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания. Это является одним из самых актуальных направлений современной науки на стыке физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и разработки новых материалов, разработки и развития сопутствующих технологий, многих других дисциплин.По словам Константина Новоселова, в его лаборатории будут создаваться «умные» материалы с программируемыми свойствами, которые в естественном виде не встречаются в природе (один такой «умный» материал графен – аллотропная модификация углерода – как раз и принес Новоселову и Гейму Нобелевскую премию).Полученные на основе таких материалов концептуально новые технологии затем можно будет применить для создания новых методов изучения мозга, а также для разработки перспективных интерфейсов между компьютером и человеком. А это в перспективе позволит улучшить знания о мозге и, в частности, помочь большему количеству людей.Свое решение вложиться в науку, Владимир Потанин объяснил так:- Изучение мозга и того, как он действует, как действуют нейронные связи, является важным подспорьем для научного изучения нового поколения компьютеров, новых управленческих подходов. Такого рода идее, за которую я с удовольствием ухватился, была идея создания лаборатории под руководством нашего соотечественника, Константина Новоселова. Во-первых, Нобелевский лауреат - это знак качества. Для меня это знак того, что мы занимается действительно востребованным делом. Во-вторых, из общечеловеческих соображений это очень интересная тема и у нее может быть большое количество прикладных историй в будущем. И в третьих, надо возвращать в Россию те таланты, те мозги, которые за последние десятилетия утекли на запад. Мне кажется, что создание лаборатории и будет вкладом в дело возвращение талантов обратно на российскую землю. Важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаем важный задел на будущее для нашей страны и россиян.По мнению Владимира Потанина, сегодня переход от одного технологического уклада к другому занимает не десятилетия, как было раньше, а год-два. И бизнес должен этому темпу соответствовать. То есть вкладываться в ранние стадии различных научных проектов, в том числе в фундаментальную науку. Причем не только в виде инвестиций с ожиданием скорой прибыли. А как помощь. Что, собственно, он и показывает на своем примере.- Это первый случай такого масштабного финансирования научной лаборатории со стороны бизнеса. Подобное финансирование удобнее [чем государственные гранты], поскольку есть возможность концентрироваться на сути, а не на формальных вещах, максимизировать эффективность работы ученого. Вкладываясь в фундаментальную науку, бизнес показывает, что живет не сегодняшним днем, а инвестирует в будущее. То, чем будет заниматься лаборатория, это исследования, которые дадут результаты в реальном секторе экономике через 10-15 лет, - прокомментировал Тагир Аушев.