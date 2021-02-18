Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 18 февраля. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 60 868 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 179 новых случаев. Темп прироста составил 0,3%.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 46, в Ачинске - 12, Канске - 10.Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 8114 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 465, снято 733. Проведено тестов на коронавирус всего 2 355 862, из них за последние сутки 6 743.Всего смогли избавиться от инфекции 56 125 пациентов, в том числе за минувшие сутки 170. Число погибших за последние 24 часа - 12 человек. Общее число смертей - 2670 случая.Информация по закрытым городам. В Железногорске 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 7 жителей смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 72 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5949 случаев заражения коронавирусом. Из них 5782 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 6 случаев заболевания, а общее количество – 3 895. Выздоровевших - 42 человек, всего 3 691. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 47. На самоизоляции находятся 32 жителя.