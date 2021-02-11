В Назаровском районе при странных обстоятельствах погиб 9-ти летний мальчик

Трагедия в Назаровском районе

Школьник скончался при странных обстоятельствах в Назаровском районе. Все произошло в небольшом поселке Сохновка. Тело мальчика нашли родители вечером. Одна из предположительных положительная версий - самоубийство. Но родные не верят в это. Другая же версия - несчастный случай.

Семья, в которой жил мальчик, многодетная, благополучная и по местным меркам обеспеченная. В момент ЧП мать с младшими детьми находилась в соседней комнате. После того, как стало подозрительно тихо и женщина решила проверить, почему старшего сына не слышно. В комнате, в которой установлен спортивный комплекс из веревок и лестниц, она нашла бездыханное тело мальчика. Женщина работает с системе культуры Назаровского района. На учете семья не находилась никогда.

Мальчика характеризуют, как общительного и активного ребенка. Он учился в 4 классе и имел достаточно много друзей. В конфликтных ситуациях никогда не участвовал.

Делом уже занимается полиция, эта тема сейчас под личным контролем руководителя МВД по краю Александра Речицкого:

- Каждый такой факт, должен быть предметом четкого разбирательства. Уже известно, что ни в каких страшных группа в социальных сетях он не состоял. Значит, эту теорию исключаем.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ "Доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства".