Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 февраля 2021 года: перешагнули порог в 59 тысяч зараженных коронавирусом

Данные по коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным в Красноярском крае зарегистрировали 240 новых случаев коронавируса (на 11 меньше, чем вчера). Это минимальный суточный прирост за последнее время (0,4%).

В Красноярске насчитали на 3 заразившихся больше — 81 человек.

Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 59 216.

15 пациентов скончались за сутки. Общее число жертв в крае — 2 552. Выздоровели за сутки 200 человек. Общее число победивших новый вирус — 54 445.

Край продолжает занимать восьмое место в рейтинге регионов страны по количеству выявленных случаев за сутки. Снижение показателей идет вниз, но очень медленно, говорят в Министерстве здравоохранения края.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7 509 контактных человек (+601 за сутки). Завершился домашний карантин у 477 жителей.