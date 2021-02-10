Когда отменят масочный режим в Красноярском крае: вопрос прокомментировали в Роспотребнадзоре

Масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня появилась новость, что в республике Удмуртии отменят масочный режим с 12 февраля. Ношение масок там будет иметь рекомендательный характер. Достаточно смелый шаг местных властей. Люди, конечно, устали от ношения маски, многим приносит это большой дискомфорт, но стоит отметить, что пока количество заболевших достаточно высокое по все стране и в республике тоже. Например, только за сегодня 98 заболевших. Это в два раза меньше, чем в Красноярском крае в целом, но больше, чем в нашем городе. “КП” выяснила, планируют в ближайшее время отмена масочного режима в Красноярске или нет.

Стоит отметить, что летом в Удмуртии уже снимали масочный режим. Тогда количество заболевших поползло вверх. И правило носить маски вновь ввели. Сейчас же власти надеются на сознательность жителей Удмуртии, и также просят надевать защиту в общественных местах.

Коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Решение об отмене масочного режима должен принять губернатор, но с подачи Роспотребнадзра, специалисты которого мониторят ситуацию по заболеваемости ежедневно, вот что нам сегодня сказали корреспонденту "КП-Красноярск":

- Сейчас на территории страны действует распоряжение Роспотребнадзора России об обязательном ношении масок в общественных местах. И пока никаких предпосылок на снятие его нет. Сохраняется большой процент заболевших. И наш регион не исключение. Такой вопрос даже не витает в воздухе.

Стоит напомнить, до сих пор не сняты все ограничительные меры. Например, кафе и рестораны работают до 23 часов, а не как обычно всю ночь. также запрещены дискотеки, массовые мероприятия, а в концертных залах, кинотеатрах и на спортивных трибунах действуют ограничения в рассадке.

Коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в крае зафиксировано 240 случаев заболеваний, в Красноярске 81 случай. Темп прироста составил 0,4%. Сейчас цифра не растет, но резкого спада не замечается. Также очень много погибших от коронавируса.

По последним данным вакцину от коронавируса в регионе поставили более 26 тысяч человек. Количество каждый день растет, поставки препараты постоянны, но пока это мало, что выработался общий иммунитет к заболеванию.