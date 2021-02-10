Открыть собственное дело можно при помощи гранта от Краевой службы занятости. Для этого нужно составить свой бизнес-план и защитить его.В начале февраля по итогам отбора определили 12 конкурсантов, которые получат деньги на организацию своего дела. Отметим, что размер финансовой помощи составляет от 189,2 тысяч до 262 тысяч рублей в зависимости от места проживания.В Свердловском районе Красноярска откроется… кузнечная мастерская.- Более 10 лет работал кузнецом ручной ковки на одной из строительных площадок города, после чего задумался о собственном деле, - рассказывает начинающий предприниматель, мастер-кузнец Дмитрий. - После покупки сварочного оборудования, инструментов и материалов на денежные средства от службы занятости планирую открытие. Буду работать в двух направлениях: изготовление предметов мебели, интерьера и проведение экскурсий и мастер-классов. Мой проект также предполагает создание трех дополнительных рабочих мест.А в Енисейске начнет работу частная пасека.- Некоторое время помогали соседу в разведении пчел. Так получилось, что он уехал, и мы забрали их себе, - говорит местная жительница. - Появилась мысль заняться пчеловодством и готовить мед на продажу. Поэтому я сразу обратилась в центр занятости, и меня проконсультировали по организации своего дела. Сейчас я планирую приобрести ульи, ловушки для пчел и многое другое.Дополним, в 2020 году денежную помощь от службы занятости получили 512 жителей края.