Из-за махинаций с НДС к налоговикам из Тувы пришли с обысками

Чиновники обвиняются в явном превышении своих должностных полномочий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве возбуждены уголовные дела в отношении заместителей руководителя УФНС и заместителей начальника межрайонной инспекции ФНС № 1. Чиновники обвиняются в явном превышении своих должностных полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия или существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества или государства.

Как рассказывают в пресс-службе регионального Следкома, летом прошлого года директор ООО «Дизель» подал в налоговую службу декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2020 года с исчислением суммы налога, подлежащего возмещению из федерального бюджета. А в январе 2021 года на счет ООО «Дизель» было неправомерно перечислено около 22 миллионов рублей, что повлекло за собой причинение ущерба бюджету страны.

Возмещение НДС было незаконным, правовых оснований для зачисления денежных средств не было. Но, несмотря на это, заместители руководителя УФНС России по Республике Тыва подписали нужные решения, тем самым превысив свои должностные полномочия.

Подобные махинации провернули и заместители начальника межрайонной инспекции ФНС № 1 по Республике Тыва. На счет ООО «Дизель» в апреле и ноябре 2020 года также было необоснованно зачислено свыше 20 миллионов рублей.

Нарушения в работе налоговиков обнаружили оперативные сотрудники УФСБ и УЭБиПК МВД по Республике Тыва. Сотрудники СК провели в ведомстве 18 обысков, где изъяли документацию и компьютерную технику. Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в » ч. 3 ст. 286 "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества или государства, повлекших тяжкие последствия" продолжается.