Красноярский ученый рассказал, от чего зависит зарплата в научных институтах

Фото: Егор Задереев / facebook.com

Ученый из Красноярска решил подробно рассказать, из чего складывается зарплата простых научных сотрудников. Написать пост на своей страничке в facebook Егора Задереева, кандидата биологических наук, доцента, подвиг разговор девушки-учёной из Института цитологии и генетики, в котором она пожаловалась на заниженные выплаты (25 000 рублей, правда, позже оказалось, это оклад, полная зарплата с различными надбавками составила 44 000 рублей).

- Не связанные с наукой жители страны плохо понимают, как же на самом деле живут российские ученые. Различные дискуссии на эту тему обращены к майскому указу Президента, по которому средняя зарплата работника научной сферы должна равняться двум средним по региону. Многие посчитали, что этому приказу соответствует базовый оклад – те самые 25 тысяч, про которые и заявила Анастасия Проскурина. Но на самом деле все не так просто.

Берется институт вместе с его научными сотрудниками, и суммируются все их ежемесячные начисления заработной платы за весь год. Складываются не только базовые оклады (которые ученые получают в любом случае, даже если ничего не делают), но и все различные надбавки в виде стимулирующих выплат и заработанных грантов.

В разные месяцы зарплата у одного и того же сотрудника может существенно отличаться как раз из-за этих выплат.

Затем полученная сумма делится на 12 месяцев и на количество сотрудников. Таким образом, вычисляется среднемесячная оплата и сравнивается с выплатой в регионе, а затем определяется, выполнен указ или нет.

Именно вот эту высчитанную среднемесячную зарплату со всеми надбавками пытаются привести до уровня, заданного указом президента, самыми различными путями.

В какие-то институты идут существенные транши на надбавки, где-то хватает хоздоговоров и грантов, кто-то балансирует на грани выполнения указов. Отдельная сложность, что невязка между требованиями указа и наличием в организации средств (база + гранты) плавающая. Ну и следует помнить, что даже в институте, который выполняет указ а) не все сотрудники реально получают ту высчитанную сумму б) зарплата по месяцам сильно варьируется, так как грантовые, договорные или стимулирующие надбавки часто приходятся на конкретные месяцы. Поэтому обычная жизнь научного сотрудника - это месяцы базового оклада и несколько, если все сложилось удачно, крупных выплат.