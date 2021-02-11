В Красноярске мужчина натравил на фельдшера бойцовскую собаку

Скорая помощь

В Красноярске на фельдшера, приехавшего на вызов, натравили бойцовского пса. Все произошло 10 февраля на Ярыгинской набережной.

Как рассказали в пресс-службе скорой помощи, медики приехали на вызов к ребенку. Медработник вместе с хозяйкой прошла к ребенку в комнату, а там, помимо больного малыша находилась бойцовская собака, запертая в клетке.

После того, как медик провела осмотр и дала рекомендации, отец ребенка, который и до этого вел себя не совсем адекватно (ему не нравилось, как проводится осмотр и назначения), и вовсе рассвирепел. Неожиданно с криком «фас» выпустил пса! Мать ребенка только успела схватить собаку за ошейник, муж же вместо того, чтобы помочь удержать сильное животное, продолжал его подзуживать... Фельдшер только-только успела выскочить за дверь, слыша вслед бесконечные ругательства и маты.

Сотрудник скорой помощи находится в шоке, физически, к счастью, не пострадала. Она написала заявление в полицию, во всех обстоятельствах сейчас разбираются следователи. В том числе - в каких условиях такими родителями воспитывается малыш.

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