По настоящему весенние выходные в Красноярске

Потепление Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье температура воздуха поднялась до рекордных +7 градусов, светило яркое солнце. Было ощущение, что весна наступила в феврале. Красноярцы с нетерпением ждали теплых дней. И после сорока градусных морозов, настоящая оттепель. В итоге красноярцы решили провести выходной день на природе. Одни отправились кататься на горных лыжах в Бобровый лог, другие гулять в Гремячую гриву и на остров Татышев. Кто-то просто не спеша прогуливался по проспекту Мира. Город ожил в буквальном смысле.

Потепление Фото: Мария ЛЕНЦ

Но погода красноярцев будет радовать недолго. Уже на этой неделе столбик термометра вновь опустится до -25 градусов. Синоптики обещают, что потепление сохранится еще в понедельник и вторник. В оба дня ожидается около ноля градусов, а ночью до -6. Все это время будет дуть сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. А во вторник предполагается еще и снег с дождем.

Потепление Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду ветер начнет стихать, а температура падать: днем -9... -12, ночью до -16. В четверг еще на несколько градусов ниже, а в пятницу наступит полный штиль и мороз -18... -20. В ночь на субботу столбик термометра опустится до -25. В выходные снова чуть потеплеет до -12, но и ветер подует с новой силой.