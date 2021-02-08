Юбилей Енисейского речного пароходства: 90 лет в истории Красноярского края

Енисейское речное пароходство отметило 90-летний юбилей. Фото: пресс-служба ЕРП

5 февраля 2021 года крупнейшему предприятию речного транспорта Красноярского края – Енисейскому речному пароходству – исполнилось 90 лет. Его значение трудно переоценить. Сегодня, в век скоростей, речники по-прежнему являются важным логистическим звеном региона, выполняют социальные задачи для северных территорий.

Девяносто пройденных лет

Начало 1930-х годов, молодая страна советов встала на путь индустриализации. Правительство с надеждой смотрело на Сибирь с ее природными запасами. Ставку делали на территорию будущего (с 1934 года) Красноярского края с его лесами, золотом, железом, углем. А на севере уже было открыто месторождение медно-никелевых руд. Для их промышленного освоения нужен был надежный способ доставки и вывоза грузов. И в этом главная роль отводилась Енисею – транспортной артерии огромного региона.

Так, 5 февраля 1931 года был подписан документ о создании Енисейского речного пароходства, в ведение которого были переданы все грузовые и пассажирские речные суда, которые к тому времени уже ходили по Енисею от южных районов до самого устья.

За 90 лет в истории предприятия много достижений. Во время Великой Отечественной войны на Енисее строили бронекатера для Амурской и Днепровской флотилий, тральщики для Черноморского флота. В мирное время речники внесли свой вклад в возведение важнейших объектов Сибири, в том числе общегосударственного значения – Норильского горно-металлургического комбината. Помогали в освоении золотоносных, нефтегазовых месторождений. На судах доставлялись материалы и комплектующие к месту строительства Красноярской, Саяно-Шушенской, Усть-Илимской, Богучанской ГЭС и многих других объектов. В том числе городов и поселков.

Караван идет на север. Фото: пресс-служба ЕРП

Енисей – Норильск

Сложно представить, как строился бы Норильск без речного флота. Доставлять грузы по морю на крайний север с его сложными условиями – вариант долгий и многозатратный. Ставку сделали на Енисей. В июле 1935 года пароход «Спартак» доставил в Дудинку первых строителей Норильского комбината и города Норильска.

С тех пор жизнь енисейской флотилии крепко связана с «Норникелем». Больше половины перевозимых грузов промышленного и социального назначения отправляются в Норильский промышленный район. В настоящее время компания является основным заказчиком и держателем контрольного пакета акций предприятия.

Что такое Енисейское речное пароходство сегодня. Это самый мощный в регионе сухогрузный и танкерный флот, который насчитывает более 460 судов общей грузоподъемностью около 650 тысяч тонн. Финансовые показатели стабильные. Годовой грузооборот превышает 4 миллиона тонн в год, причем для многих северных территорий енисейские суда – единственное средство связи с большой землей.

Собственные судоремонтные и судостроительные предприятия обеспечивают бесперебойную работу компании. Совместно с филиалами и дочерними обществами – речными портами в Красноярске и Лесосибирске – Енисейское пароходство оказывает полный комплекс транспортных услуг.

Главное достояние

Главное достояние предприятия – это его коллектив: на флоте работают опытные капитаны, штурманы и специалисты-речники. Кстати, Красноярское командное речное училище, где готовят кадры, отметило свое 90-летие в прошлом, 2020 году.

- Самоотдачу и профессионализм сотрудников не раз отмечали на самом высоком уровне, признавая лучшим речным пароходством России и лидером отрасли. В любые времена главной гордостью предприятия были и остаются высококвалифицированные кадры, способные выполнять поставленные задачи, несмотря ни на что. Славные традиции ветеранов речного флота продолжают нынешние работники. Даже в тяжелых условиях пандемии сотрудники Енисейского пароходства смогли выполнить все заявленные планы, - отметил в своем юбилейном поздравлении президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Красноярский речной порт. Фото: пресс-служба ЕРП

На речников большие ставки

У Красноярского края весьма амбициозные планы на будущее. Можете назвать это второй волной индустриализации, которая уже приносит результаты.

- Комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь» предполагает освоение многих месторождений на севере края. Снова потребуются помощь и опыт речфлота в доставке грузов на строительные площадки и в перевозке новых видов продукции. Речники и портовики уже включились в эту работу, помогая с доставкой материалов на строительство моста в районе поселка Высокогорский. А по Ангаре уже пошли суда с грузами новых месторождений, - прокомментировал первый заместитель губернатора – председатель правительства Красноярского края Юрий Анатольевич Лапшин.

Внушительные планы заявляет «Норникель», запускается «Серный проект». В активную фазу входит нефтяной проект «Восток-Ойл» на Таймыре. Идут освоение Юрубчено-Тахомского нефтегазоконденсатного месторождения и разработка месторождений Ванкорского кластера (Сузунское, Ванкорское, Тагульское и Лодочное). А это значит, что работы у Енисейского речного пароходства впереди – непочатый край.