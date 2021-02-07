Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 февраля 2021 года: заболели 267 человек, умерли 15

За сутки заболели более двухсот человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 7 февраля 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 58467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за последние сутки зарегистрировано 267 случаев заболевания (из них 78 в Красноярске), от осложнений COVID-19 умерли 15 пациентов, выздоровели - 245.

Темп прироста за сутки – 0,5 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится 7072 контактных человек (+667 за последние сутки, снято с медицинского наблюдения – 553).

Проведено тестов на коронавирус всего 2304661 (+6622 за последние сутки).

Распределение коронавируса по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора края

Добавим, в Красноярском крае продолжает действовать масочный режим. Нарушителей «антиковидных мер» ждет штраф. Больше всего скандалов возникает в общественном транспорте. Некоторые пассажиры на просьбу кондуктора надеть маску, начинают в ответ грубить, а то и драться. Напомним, что за неправильное использование защитной маски выносится предупреждение, за ее отсутствие – составляется протокол об административном правонарушении на пассажиров, водителей и кондукторов, а автобусы, где были отмечены нарушения, снимают с линии.