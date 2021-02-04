Тутберидзе против Евгения Плющенко: чьи ученицы оказались лучшими на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Это первенство по фигурному катанию среди юниоров уже окрестили «битвой наставников»: на льду встретились воспитанники непримиримых Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, еще точнее - бывшие и действующие ученицы Этери.

Три Софии

По сути, основных соперниц среди девушек (а это самая зрелищная часть соревнований) три, по иронии судьбы – всех зовут Софья.

Это ученица Плющенко Софья Муравьева, звезда Тутберидзе Софья Акатьева.

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Интрига - новая звезда, Софья Самоделкина. Ее тренер Сергей Давыдов – человек, в отличие от Тутберидзе и Плющенко, не публичный, не конфликтный, практически незаметный в социальных сетях и крайне редко дающий интервью.

Самый сложный прыжок

Когда Софья (после короткой программы она заняла четвертое место) вышла на лед в произвольной программе, зрители замерли: ведь она заявила, что хочет первой в мире среди девушек сделать четверной риттбергер*, до сих пор этот прыжок делали только на тренировках.

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

В чем сложность прыжка и у кого он есть в программе? Победитель среди юношей Евгений Семененко из Санкт-Петербурга, который тренируется под руководством Алексея Мишина:

- Я два раза исполнял четверной риттбергер на соревнованиях в Питере и на чемпионате России, один раз удачно, второй раз не получилось. Я его очень много тренировал, но сейчас мы убрали этот прыжок из программы, поскольку решили сделать ставку на стабильность. Четверной риттбергер в программе смещает все прыжки. Сложность не в самом прыжке, а в том, как дальше катать программу.

Аделия Петросян Фото: Мария ЛЕНЦ

После нескольких ошибок в короткой программе Самоделкина призналась:

- Планирую два четверных сальхова. А насчет четверного риттбергера подумаем с тренерами, посмотрим на состояние...

- А нет мотивации стать первой в истории фигуристкой, которая исполнит этот прыжок? А то могут и опередить?

- Такая мотивация, конечно, есть, но я же не могу идти сломя голову, когда у меня пока получается один прыжок из ста. Зачем идти и рисковать? Я должна быть уверена.

И зрители с замиранием ждали – решится?

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья выступила достаточно чисто, но рисковать не стала:

- Мы посмотрели утреннее состояние мое, два четверных сальхова в программе, было все очень стабильно, решили не рисковать, не давать организму лишнего стресса. Когда буду уверена в риттбергере, поставим его.

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Все ждали, кто победит по итогам короткой и произвольной программ? Три Софии, или в этот спор вмешаются другие спортсменки? Так и вышло! Второе место заняла после восхитительного, «огненного» выступления Аделия Петросян – ученица Этери Тутберидзе.

И вот итоги:

1 место: Софья Акатьева (Этери Тутберидзе)

2 место: Аделия Петросян (Этери Тутберидзе)

3 место: Софья Муравьева (Евгений Плющенко)

Победительницы первенства России по фигурному катанию среди юниоров 2021! Фото: Мария ЛЕНЦ

Победительниц награждает губернатор Красноярского края Александр Усс. Фото: Мария ЛЕНЦ

СПРАВКА КП

*Риттбергер, у него два названия, первое по имени немецкого фигуриста Вернера Риттбергера, который исполнил прыжок впервые. Англоязычное сообщество знает этот прыжок как loop - «петля». Такой остается после прыжка след на льду, и поворот тела спортсмена в воздухе похож на оборот петли. Чтобы выполнить риттбергер, надо уметь правильно расположить руки относительно корпуса и движения во время подготовительных шагов.

Перед «взлетом» свободную левую ногу заносят крест-накрест перед опорной правой. В таком положении нужно оттолкнуться с места и подпрыгнуть на высоту среднего стула.

Почему это так сложно?

— Трудно предотвратить ранний поворот тела в направлении вращения - может оказаться мало высоты для докрученного прыжка.

— Ограничена амплитуда маховых движений (толчок происходит не за счет удара зубцом и маха свободной ногой, а за счет рывка наверх).

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