Тутберидзе против Евгения Плющенко: чьи ученицы оказались лучшими на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров

Софья Акатьева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Это первенство по фигурному катанию среди юниоров уже окрестили «битвой наставников»: на льду встретились воспитанники непримиримых Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, еще точнее - бывшие и действующие ученицы Этери.
Три Софии
По сути, основных соперниц среди девушек (а это самая зрелищная часть соревнований) три, по иронии судьбы – всех зовут Софья.
Это ученица Плющенко Софья Муравьева, звезда Тутберидзе Софья Акатьева.
Софья Самоделкина
Фото: Мария ЛЕНЦ
Интрига - новая звезда, Софья Самоделкина. Ее тренер Сергей Давыдов – человек, в отличие от Тутберидзе и Плющенко, не публичный, не конфликтный, практически незаметный в социальных сетях и крайне редко дающий интервью.
Самый сложный прыжок
Когда Софья (после короткой программы она заняла четвертое место) вышла на лед в произвольной программе, зрители замерли: ведь она заявила, что хочет первой в мире среди девушек сделать четверной риттбергер*, до сих пор этот прыжок делали только на тренировках.
Софья Муравьева
Фото: Мария ЛЕНЦ
В чем сложность прыжка и у кого он есть в программе? Победитель среди юношей Евгений Семененко из Санкт-Петербурга, который тренируется под руководством Алексея Мишина:
- Я два раза исполнял четверной риттбергер на соревнованиях в Питере и на чемпионате России, один раз удачно, второй раз не получилось. Я его очень много тренировал, но сейчас мы убрали этот прыжок из программы, поскольку решили сделать ставку на стабильность. Четверной риттбергер в программе смещает все прыжки. Сложность не в самом прыжке, а в том, как дальше катать программу.
Аделия Петросян
Фото: Мария ЛЕНЦ
После нескольких ошибок в короткой программе Самоделкина призналась:
- Планирую два четверных сальхова. А насчет четверного риттбергера подумаем с тренерами, посмотрим на состояние...
- А нет мотивации стать первой в истории фигуристкой, которая исполнит этот прыжок? А то могут и опередить?
- Такая мотивация, конечно, есть, но я же не могу идти сломя голову, когда у меня пока получается один прыжок из ста. Зачем идти и рисковать? Я должна быть уверена.
И зрители с замиранием ждали – решится?
Софья Самоделкина
Фото: Мария ЛЕНЦ
Софья выступила достаточно чисто, но рисковать не стала:
- Мы посмотрели утреннее состояние мое, два четверных сальхова в программе, было все очень стабильно, решили не рисковать, не давать организму лишнего стресса. Когда буду уверена в риттбергере, поставим его.
Софья Муравьева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Все ждали, кто победит по итогам короткой и произвольной программ? Три Софии, или в этот спор вмешаются другие спортсменки? Так и вышло! Второе место заняла после восхитительного, «огненного» выступления Аделия Петросян – ученица Этери Тутберидзе.
И вот итоги:
1 место: Софья Акатьева (Этери Тутберидзе)
2 место: Аделия Петросян (Этери Тутберидзе)
3 место: Софья Муравьева (Евгений Плющенко)
Победительницы первенства России по фигурному катанию среди юниоров 2021!
Фото: Мария ЛЕНЦ
Победительниц награждает губернатор Красноярского края Александр Усс.
Фото: Мария ЛЕНЦ
СПРАВКА КП
*Риттбергер, у него два названия, первое по имени немецкого фигуриста Вернера Риттбергера, который исполнил прыжок впервые. Англоязычное сообщество знает этот прыжок как loop - «петля». Такой остается после прыжка след на льду, и поворот тела спортсмена в воздухе похож на оборот петли. Чтобы выполнить риттбергер, надо уметь правильно расположить руки относительно корпуса и движения во время подготовительных шагов.
Перед «взлетом» свободную левую ногу заносят крест-накрест перед опорной правой. В таком положении нужно оттолкнуться с места и подпрыгнуть на высоту среднего стула.
Почему это так сложно?
— Трудно предотвратить ранний поворот тела в направлении вращения - может оказаться мало высоты для докрученного прыжка.
— Ограничена амплитуда маховых движений (толчок происходит не за счет удара зубцом и маха свободной ногой, а за счет рывка наверх).
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