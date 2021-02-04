Сломанные пальцы, коньки, пересчет результатов – как завершились соревнования юниоров на первенстве по фигурному катанию в Красноярске

Федор Зонов Фото: Мария ЛЕНЦ

Первыми вышли на красноярский лед 18 юниоров, и они же первыми закончили соревнования. Итак, первый чемпион – безусловный лидер и в короткой, и в произвольной программах, воспитанник легендарного тренера Алексея Мишина Евгений Семененко. Его выступление оценили не только судьи, но и болельщики. В произвольной программе он вышел в костюме-трансформере и во время катания поменял образ. Программу он катал не только под музыку, но и под аплодисменты зрителей.

Александр Голубев Фото: Мария ЛЕНЦ

Вторым, неожиданно для себя, стал Александр Голубев, который представляет Нижегородскую область, хотя тренируется в Москве. Кстати, остальные 17 спортсменов представляют исключительно Москву и Санкт-Петербург.

Илья Яблоков Фото: Мария ЛЕНЦ

Третьим после окончания соревнований стал Илья Яблоков, но после пересчета баллов он уступил призовое место Егору Рухину. Дело в том, что его четверной прыжок сначала засчитали как тройной, а после пересчета он смог занять место на пьедестале. Интересно, что за четыре дня до соревнований у него сломались ботинки, но, несмотря на это он сумел показать в произвольной программе сразу три четверных прыжка:

Илья Яблоков Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мне не хватило буквально двух-трех дней, чтобы окончательно привыкнуть к новым ботинкам. Думаю, смог бы откатать еще лучше.

Но сломанными накануне старта ботинками дело не обошлось: участник соревнований Федор Зонов сломал палец, его результат – 15 место.

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

И еще один важный итог соревнований среди юниоров: противостояния тренеров Плющенко и Тутберидзе не случилось. Их воспитанники в тройку не вошли. Хотя условно к ним можно отнести ушедшего из группы Тутберидзе «бронзового» Егора Рухина:

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я благодарен за все, чему меня научили, мы остались в хороших отношениях. Но сейчас работаю с другой командой, результатом доволен и иду вперед.

Даниил Самсонов Фото: Мария ЛЕНЦ

Даниил Самсонов, чемпион прошлого года, воспитанник группы Тутберидзе, по итогам короткой программы стал четвертым. А произвольная программа отодвинула его на 7 место. Он упал дважды и после окончания проката закрыл лицо руками, чтобы не показать свои эмоции. У него были самые необычные подарки от болельщиков. После короткой программы ему подарили куклу ручной работы в костюме Даниила Самсонова, после произвольной, - огромного льва, по размерам сравнимого с самим фигуристом.

Даниил Самсонов Фото: Мария ЛЕНЦ

Воспитанник Плющенко Артем Ковалев, третий по итогам короткой программы, в произвольной выступил неудачно, и в итоге стал только девятым.