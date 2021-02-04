С общиной Виссариона расторгнут договор о пользовании лесным участком

Город Солнца.Фото: Валерий БЕКЕШИН

Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск регионального Минлесхоза о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с “Церковью последнего завета”. Напомним, его руководителя Сергея Торопа обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами.

Договор между общиной и Минсельхозом был заключен в 2015 году. Организация обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако, есть факты, что пункты договора были нарушены. Речь идет о размещении на земле нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, а также о его захламлении, что запрещено законом. По данным Минлесхоза, речь идет об участке на берегу реки Табрат в Курагинском районе. Суд удовлетворил иск истца и расторг договор.

Также прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Были установлены факты причинения вреда психическому здоровью адептов религиозного течения. А именно, им запрещали выражать собственные мысли, желания и потребности, в противном случае им грозило порицание со стороны других членов религиозного движения или изгнание из общины.

Сергей Тороп Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, в сентябре 2020 года основателя “Церкви последнего заведа” Сергея Торопа и двух его последователей, Вадима Редькина и местного жителя Владимира Ведерникова задержали в “Городе Солнца”. Их обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого “сопряжена с насилием над гражданами”. Следствие нашло 19 потерпевших по этому делу. Расследование продолжается