Расписание трансляций первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске на 4 февраля 2021

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске началось Первенство по фигурному катанию среди юниоров. На нашем льду выступают лучшие фигуристы среди юниоров. Соревнования подобного уровня впервые проходят в Красноярске. Публикуем расписание трансляций первенства России по фигурному катанию среди юниоров на 4 февраля 2021.

Площадкой для масштабных соревнований выбрали “Кристалл-Арену”. Состязания пройдут по трем основным дисциплинам - одиночное катание, парное катание, танцы на льду. Уже известно имена участников, это воспитанники таких тренеров, как Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой. Всего 90 молодых спортсменов.

Помимо этого в Красноярск приедет большая судейская коллегия, чтобы выбрать победителей первенства. Эти соревнования сформируют сборную России на предстоящих Олимпийских играх, поэтому к выступлению все участники подходят очень серьезно. На льду будет проходить настоящая борьба за звание “лучших”. Для нашего региона это отличный шанс закрепиться в статусе центра развития фигурного катания страны.

Транслировать первенство по фигурному катанию будут на сайте Первого канала в прямом эфире.

Программа на четверг, 4 февраля:

14.00 — Юноши, произвольная программа

17.00 — Пары, короткая программа

19.00 — Девушки, произвольная программа

20.00 — Награждение победителей