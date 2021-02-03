Больше половины – убийцы и наркодилеры: в ГУФСИНе составили типовой портрет осужденного в Красноярском крае

В ГУФСИНе составили типовой портрет осужденного в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский ГУФСИН подвел, скажем так, итоги прошедшего года и составил типовой портрет осужденного, отбывающего наказание на территории края. Если кто-то думает, что под это описание подходят воды и мошенники в возрасте за сорок, это большое заблуждение. Реальность выглядит намного мрачнее. Типичный заключенный – это лицо в возрасте от 31 до 35 лет, осужденное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков или убийством, и имеющее 3 и более судимости.

По словам начальника краевого ГУФСИНа Николая Васильева, в 30 учреждениях края содержится около 17 тысяч подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

- На фоне общего снижения численности отмечается умеренный рост числа мужчин в возрасте от 56 лет и выше. А вот численность лиц в возрасте 26-50 лет снизилась на 13 %. При этом прослеживается рост на 29 % количества лиц, осужденных к лишению свободы на срок от 20 до 30 лет. И идет снижение на 26,6 % числа лиц, осужденных на срок от 1 до 3 лет.

И еще одна неприятная цифра: на 93 % (читайте: почти в два раза) увеличилось количество педофилов – лиц, осужденных за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время в исправительных учреждениях Красноярского края кроме мужчин содержится 1421 женщина и 32 несовершеннолетних.

Значительная часть осужденных отбывает наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 4 214 человек (29,4 %). За убийство отбывают наказание – 4 163 человека (более 29 %), кражу – 1 856 (13 %), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 717 человек (5 %), разбой – 798 (5,5 %), грабеж – 428 (3 %).

В 2020 году из учреждений ГУФСИН было освобождено 7 232 человека, в том числе условно-досрочно – 1 971. При этом ходатайства об условно-досрочном освобождении были поддержаны администрацией только в 24 % случаях. Уровень рецидивной преступности среди тех, кто получил поддержку администрации пенитенциарных учреждений гораздо ниже, чем среде тех, кого не поддержали. В целом уровень рецидивной преступности среди условно-досрочно освобожденных за 2020 год составил 3,2 %.